Солигорский Шахтер Григорчука выиграл чемпионат Беларуси

В чемпионате Беларуси точилось противостояние за победу между "Шахтером" Солигорск и "БАТЭ" до последнего тура. Подопечным Романа Григорчука нужна была только победа в домашнем матче против немотивированного "Минска", в то время как клуб из Борисова должен был потерять очки в выездном поединке со столичным "Динамо", который боролся за Лигу Европы.

"Шахтер" Солигорск одержал волевую победу над "Минском" со счетом 4:2, проигрывая до 72-ой минуты. А вот "БАТЭ" сыграл в нулевую ничью с "Динамо" Минск. Это значит, что подопечные Григорчука опережают клуб с Борисова на одно очко и становятся чемпионами Беларуси.

Первое место турнирной таблицы позволяет принять участие в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов в следующем году. В прошлом сезоне белорусские "горняки" начинали с первого раунда Лиги Европы, где уступили в серии пенальти молдавскому "Сфынтул Георге".

Это вторая победа в чемпионате Беларуси для команды. До этого она выигрывала трофей еще в 2005 году.

Напомним, что Роман Григорчук по ходу сезона сменил на посту наставника солигорского "Шахтера" другого Украинский Юрия Вернидуба. Во время этой пертурбации команда уступала "БАТЭ" лишь по дополнительным показателям, имея одинаковое количество очков с борисовцы.