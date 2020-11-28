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Солигорский Шахтер Григорчука выиграл чемпионат Беларуси

Наши за границей
(3 голосов)

Подопечные украинского тренера воспользовались осечкой главного конкурента

Солигорский Шахтер Григорчука выиграл чемпионат Беларуси
UA-Футбол
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В чемпионате Беларуси точилось противостояние за победу между "Шахтером" Солигорск и "БАТЭ" до последнего тура. Подопечным Романа Григорчука нужна была только победа в домашнем матче против немотивированного "Минска", в то время как клуб из Борисова должен был потерять очки в выездном поединке со столичным "Динамо", который боролся за Лигу Европы.

"Шахтер" Солигорск одержал волевую победу над "Минском" со счетом 4:2, проигрывая до 72-ой минуты. А вот "БАТЭ" сыграл в нулевую ничью с "Динамо" Минск. Это значит, что подопечные Григорчука опережают клуб с Борисова на одно очко и становятся чемпионами Беларуси.

Первое место турнирной таблицы позволяет принять участие в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов в следующем году. В прошлом сезоне белорусские "горняки" начинали с первого раунда Лиги Европы, где уступили в серии пенальти молдавскому "Сфынтул Георге".

Это вторая победа в чемпионате Беларуси для команды. До этого она выигрывала трофей еще в 2005 году.

Напомним, что Роман Григорчук по ходу сезона сменил на посту наставника солигорского "Шахтера" другого Украинский Юрия Вернидуба. Во время этой пертурбации команда уступала "БАТЭ" лишь по дополнительным показателям, имея одинаковое количество очков с борисовцы.

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В статье: Роман Григорчук Юрий Вернидуб чемпионат Беларуси
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 15:53
Там у першу чергу треба вітати Вернидуба, який поставив їм гру та керував понад 20 турів. Добре, що улюблена команда Олега Гусєва знову друга...
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+2
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
28.11.2020 в 15:52
Вітання від земляків !
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+1
0
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El_Matador_73 (Одесса)
28.11.2020 в 15:05
Мои поздравления Роман Иосифович! Надеюсь снова Вас увидеть у руля Черноморца! Жаль, что такие тренера не востребованы в своей стране.
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+5
-4


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