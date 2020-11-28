Зинченко не попал в заявку Ман Сити на матч АПЛ с Бернли
Украинец в текущем сезоне АПЛ провел на поле только 13 минут
В матче 10-го тура чемпионата Италии "Манчестер Сити" примет "Бернли". Начало игры - 17:00.
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку хозяев на этот поединок.
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В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний игрок сборной Украины отыграл всего лишь 13 минут.
Here's how we line-up this afternoon...????— Manchester City (@ManCity) November 28, 2020
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Mendy, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne (C), Torres, Jesus.
SUBS | Steffen, Sterling, Bernardo, Fernandinho, Cancelo, Foden, Garcia.
???? @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/FeOiZAHbKu
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