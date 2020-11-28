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Зинченко не попал в заявку Ман Сити на матч АПЛ с Бернли

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Украинец в текущем сезоне АПЛ провел на поле только 13 минут

Зинченко не попал в заявку Ман Сити на матч АПЛ с Бернли
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В матче 10-го тура чемпионата Италии "Манчестер Сити" примет "Бернли". Начало игры - 17:00.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку хозяев на этот поединок.

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В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний игрок сборной Украины отыграл всего лишь 13 минут.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Александр Зинченко
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