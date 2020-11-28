Милевский заявил об уходе из Динамо Брест

Нападающий Артем Милевский сказал, что этот сезон стал для него последним в "Динамо" Брест:

"Рад, что завершаю карьеру в "Динамо" Брест забитым голом. Однако карьера футболиста не закончена. Все еще впереди ", - сказал игрок в интервью каналу "Беларусь 5".

Артем Милевский выступал за белорусский клуб с января 2019 года. За это время игрок провел 102 матча, забив 19 голов и отдав 30 ассистов. С клубом украинец выиграл пять трофеев: чемпионат, Кубок и три Суперкубка Беларуси.

Ранее сообщалось, что Милевский заинтересован в возвращении в УПЛ и хочет завершить карьеру в Украине. Речь шла о переговорах "Миная" с игроком, однако пока без конкретики.