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Милевский заявил об уходе из Динамо Брест

Наши за границей
(2 голосов)

Куда же дальше?

Милевский заявил об уходе из Динамо Брест
Новина українською

Нападающий Артем Милевский сказал, что этот сезон стал для него последним в "Динамо" Брест:

"Рад, что завершаю карьеру в "Динамо" Брест забитым голом.

Однако карьера футболиста не закончена. Все еще впереди ", - сказал игрок в интервью каналу "Беларусь 5".

Артем Милевский выступал за белорусский клуб с января 2019 года. За это время игрок провел 102 матча, забив 19 голов и отдав 30 ассистов. С клубом украинец выиграл пять трофеев: чемпионат, Кубок и три Суперкубка Беларуси.

Ранее сообщалось, что Милевский заинтересован в возвращении в УПЛ и хочет завершить карьеру в Украине. Речь шла о переговорах "Миная" с игроком, однако пока без конкретики.

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В статье: Артем Милевский Беларусь Динамо (Брест)
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Источник:
Беларусь 5

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Комментарии (10)
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Oлeкcин (Н.)
28.11.2020 в 17:36
Давай обратно в Киев, в родную команду!
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
28.11.2020 в 17:50
а может к вам в "ды-ны-ры" в "Уголек" (Горловка)... ???
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.11.2020 в 16:54
пора завершать карьеру уже.
Ответить
+3
-1
Dardolis (Первомайск)
28.11.2020 в 17:23
Личная неприязнь? В Десне был бы лидером однозначно...может и Десне завершить всем составом?
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+1
-1
Vantala (Kharkiv)
28.11.2020 в 17:29
Чернигов все правильно сказал. Вы недооцениваете УПЛ. Или переоцениваете чемпионат Беларуси. Или же у вас "личная приязь" к Милевскому, одно из трех.
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 16:44
В Колос до Тунця, або в Рух...
Ответить
+2
-2
Djibouti (Djibouti)
28.11.2020 в 16:35
В Милан к Ибрагимовичу
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+3
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
28.11.2020 в 16:40
Там не наливают.
Ответить
+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
28.11.2020 в 16:50
а может к вам в "ды-ны-ры" в "Уголек" (Горловка)...
Ответить
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
28.11.2020 в 16:58
Какое отношение он имеет к дынырке?
0
-2


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