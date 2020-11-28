Роман Григорчук: Такие победы дорогого стоят. Мы гордимся этим результатом

Наставник солигорского "Шахтера" прокомментировал победу своих подопечных над "Минском" в последнем туре чемпионата Беларуси, которая помогла им получить титул:

“Все замечательно. Я счастлив, мы все счастливы, я поздравляю всех людей, которые хотели этой победы. Я счастлив тому, что удалось помочь тем людям, которые давно заслужили. Много лет делают для этого чемпионства все, и они его получили, это невероятно. Это огромный импульс для дальнейшего развития. Все разумные люди, руководители, все прекрасно понимают, у них большие цели. Они понимают, что нам нужно не поддаться никаким эмоциям. Нам нужно трезво все оценить, нам нужно сделать целый ряд шагов, чтобы летом в еврокубках быть способными долго там задержаться.

В любой игре может быть по-разному, подтверждений здесь десятки. И сегодняшняя игра, вы видели, что было. Мы не рассчитывали на какую-то легкую игру, мы рассчитывали на тяжелую игру. Так оно и вышло, но мы просто горды тем, что в такой сложной ситуации мы все-таки смогли одержать победу. Это дорогого стоит. Я уверен, что, получив эту победу, наши ребята, наши футболисты, многих это будет касаться, одержав победу в такой ситуации, переломив игру, они стали намного сильнее, намного.

Мы при любом исходе не планировали расставаться, я не планировал идти, потому что у нас была договоренность и контрактные обязательства на полтора года, то есть на эту часть чемпионата и на следующий сезон. Так что все по плану идет в этом отношении ", - сказал наставник в интервью.