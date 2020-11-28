Григорчук - первый украинский наставник, который завоевал золото трех стран

В заключительном туре чемпионата Беларуси "Шахтер" Солигорск одержал волевую победу над "Минском" со счетом 4:2 и завоевал золотые медали национального первенства.

"Горняков" к этому чемпионству привел украинский наставник Роман Григорчук. Таким образом, 55-летнему специалисту покорилось уникальное достижение среди украинских тренеров - Григорчук завоевал чемпионство трех стран.

Роман Григорчук трижды привел латвийский "Вентспилс" к победе в национальном чемпионате (2006, 2007 и 2008), в 2019-м году украинец победил в первенстве Казахстана с "Астаной" и вот сегодня в последнем туре оформил золото для солигорского "Шахтера".