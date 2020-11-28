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Григорчук - первый украинский наставник, который завоевал золото трех стран

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец становился чемпионом Латвии, Казахстана и Беларуси

Григорчук - первый украинский наставник, который завоевал золото трех стран
Новина українською

В заключительном туре чемпионата Беларуси "Шахтер" Солигорск одержал волевую победу над "Минском" со счетом 4:2 и завоевал золотые медали национального первенства.

"Горняков" к этому чемпионству привел украинский наставник Роман Григорчук. Таким образом, 55-летнему специалисту покорилось уникальное достижение среди украинских тренеров - Григорчук завоевал чемпионство трех стран.

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Роман Григорчук трижды привел латвийский "Вентспилс" к победе в национальном чемпионате (2006, 2007 и 2008), в 2019-м году украинец победил в первенстве Казахстана с "Астаной" и вот сегодня в последнем туре оформил золото для солигорского "Шахтера".

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
28.11.2020 в 18:01
сябровских кротов вообще-то Николаич к успеху привел, а Григорчук, скажем так, завершил начатое)
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.11.2020 в 17:42
Де-юре к чемпионству Шахтёр Солигорск привёл Григорчук, а де-факто - Вернидуб!
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+3
0


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