Торпедо-БелАЗ Габовды впервые в истории стал призером белорусского чемпионата

"Торпедо-БелАЗ" в последнем туре Высшей Лиги Беларуси на выезде одолел "Витебск" со счетом 3:2. Это уже пятая подряд победа клуба в чемпионате. Эта удачная серия позволила команде украинца Юрия Габовды впервые в своей истории получить бронзу чемпионата Беларуси. "Торпедо-БелАЗ" опередил "Динамо" Брест украинский Нойка и Милевского.

Третье место позволяет принять участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Юрий Габовда провел за команду 10 матчей, записав в свой актив шесть голов и один ассист. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2021 года. Также в белорусском коллективе выступает Алан Аусси на правах аренды из киевского "Динамо".