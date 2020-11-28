Торпедо-БелАЗ Габовды впервые в истории стал призером белорусского чемпионата
Украинец тоже вложил свою лепту в победу
"Торпедо-БелАЗ" в последнем туре Высшей Лиги Беларуси на выезде одолел "Витебск" со счетом 3:2. Это уже пятая подряд победа клуба в чемпионате. Эта удачная серия позволила команде украинца Юрия Габовды впервые в своей истории получить бронзу чемпионата Беларуси. "Торпедо-БелАЗ" опередил "Динамо" Брест украинский Нойка и Милевского.
Третье место позволяет принять участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Юрий Габовда провел за команду 10 матчей, записав в свой актив шесть голов и один ассист. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2021 года. Также в белорусском коллективе выступает Алан Аусси на правах аренды из киевского "Динамо".
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