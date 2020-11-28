  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Торпедо-БелАЗ Габовды впервые в истории стал призером белорусского чемпионата
В тренде

Торпедо-БелАЗ Габовды впервые в истории стал призером белорусского чемпионата

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец тоже вложил свою лепту в победу

Торпедо-БелАЗ Габовды впервые в истории стал призером белорусского чемпионата
Новина українською

"Торпедо-БелАЗ" в последнем туре Высшей Лиги Беларуси на выезде одолел "Витебск" со счетом 3:2. Это уже пятая подряд победа клуба в чемпионате. Эта удачная серия позволила команде украинца Юрия Габовды впервые в своей истории получить бронзу чемпионата Беларуси. "Торпедо-БелАЗ" опередил "Динамо" Брест украинский Нойка и Милевского.

Третье место позволяет принять участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Юрий Габовда провел за команду 10 матчей, записав в свой актив шесть голов и один ассист. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2021 года. Также в белорусском коллективе выступает Алан Аусси на правах аренды из киевского "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Габовда чемпионат Беларуси Торпедо-БелАЗ (Жодино)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...