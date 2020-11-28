Экс-футболист сборной Украины Селин забил первый гол в сезоне за лидера чемпионата Кипра

Бывший футболист сборной Украины отличился дебютным голом в сезоне за "Анортосис". Его команда победила "Паралимни" со счетом 4:2. На 88-ой минуте украинец установил окончательный результат. Заметим, что хет-трик в матче на свой счет записал экс-конкурент Романа Яремчука в "Генте" Гиорги Квилитая.

Эта победа помогла закрепиться "Анортосису" на первом месте чемпионата Кипра.

В этом сезоне Евгений Селин провел за свою команду 10 матчей, забив один гол. К "Анортосису" игрок присоединился летом прошлого года. В сезоне 2019/2020 клуб занял второе место в чемпионате, уступив "Омонии" лишь по дополнительным показателям.

Селин сыграл за сборную Украины 15 матчей, отметившись одним голом. Также 32-летний защитник провел пять сезонов в УПЛ, выступая за "Динамо", "Металлист" и "Ворсклу".