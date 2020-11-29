Григорчук: Мечтаю вернуться в Украину и выиграть чемпионство

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук поделился эмоциями после победы в чемпионате Беларуси.

"Радость была просто неимоверная. Мы дважды по ходу матча проигрывали и смогли вырвать победу. На последних минутах мы забили. В напряженной игре мы смогли добыть победу и это очень здорово.

15 лет этот клуб не выигрывал золотые медали. Люди заждались. Для всех болельщиков и руководства это была долгожданная победа. Очень и очень много людей сегодня в Солигорске счастливы. Была серьезная борьба за первое место: пять-шесть команд боролись за золотые медали. Из-за этого было интересно и сложно.

Мы созвонимся с Вернидубом. В такие моменты нужно спокойно созвониться и поговорить. Нам есть что сказать друг другу. Такой телефонный разговор обязательно состоится.

Я мечтаю вернуться в Украину и выиграть с командой чемпионство, а также хочу попасть с командой в группу Лиги чемпионов", - сказал Григорчук в интервью "Футбол NEWS".