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Григорчук: Мечтаю вернуться в Украину и выиграть чемпионство

Наши за границей
(1 голосов)

Вчера коллектив украинского тренера выиграл титул

Григорчук: Мечтаю вернуться в Украину и выиграть чемпионство
Новина українською

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук поделился эмоциями после победы в чемпионате Беларуси.

"Радость была просто неимоверная. Мы дважды по ходу матча проигрывали и смогли вырвать победу. На последних минутах мы забили. В напряженной игре мы смогли добыть победу и это очень здорово.

15 лет этот клуб не выигрывал золотые медали. Люди заждались. Для всех болельщиков и руководства это была долгожданная победа. Очень и очень много людей сегодня в Солигорске счастливы. Была серьезная борьба за первое место: пять-шесть команд боролись за золотые медали. Из-за этого было интересно и сложно.

Мы созвонимся с Вернидубом. В такие моменты нужно спокойно созвониться и поговорить. Нам есть что сказать друг другу. Такой телефонный разговор обязательно состоится.

Я мечтаю вернуться в Украину и выиграть с командой чемпионство, а также хочу попасть с командой в группу Лиги чемпионов", - сказал Григорчук в интервью "Футбол NEWS".

Контракт Григорчука с "Шахтером" рассчитан на еще один сезон.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Комментарии (8)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.11.2020 в 12:32
Взагалі то Роман може зайняти місця Кумана або Завдана. Ось тільки іспанську підучить.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.11.2020 в 12:30
пока возвращаться не куда --если только Каштру попрут или в молодёжку вместо Ротаня Физрука
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0
-1
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Maldini (Киев)
29.11.2020 в 12:13
Если мы любим Украину,то его НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ домой,его место здесь!суркисне нужно подумать о других "шахер-махер!"Пора ПОДЫМАТЬ украинский,подчёркива,УКРАИНСКИЙ футбол!Хватит устраивать бразилов и других!!!
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.11.2020 в 12:24
Падимать український футбол це тобі не твій член за допомогою Віагри.
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0
-1
ACB (Чернигов)
29.11.2020 в 12:27
Сказал - как в лужу перднул
0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2020 в 12:09
Давай, скоро якраз місце Каштру звільниться.
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+2
0
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scorpius (Ck)
29.11.2020 в 12:19
А что, вариант! Заодно и защиту в порядок приведёт. Только надо португальский подучить)
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.11.2020 в 12:25
Для чого нарружувати мозок: ти стань туди ти біжиш туди, можна й на пальцях..
0
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