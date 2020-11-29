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Лукашенко поздравил клуб Григорчука с победой в чемпионате Беларуси

Наши за границей
(1 голосов)

Президент соседней страны доволен результатом украинского специалиста

Лукашенко поздравил клуб Григорчука с победой в чемпионате Беларуси
Новина українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил "Шахтер" Солигорск с победой в чемпионате:

"Продемонстрировав несгибаемый характер, терпение и мастерство, сражаясь в каждом матче за победу до финального свистка, вы подарили болельщикам яркое, неповторимое зрелище.

Убежден, что эта яркая победа придаст новый импульс развитию футбола в столице белорусских шахтеров, а ваш дружный коллектив в будущем сезоне достойно представит Беларусь в Лиге чемпионов УЕФА", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 28-го ноября солигорский "Шахтер" после победы над "Минском" со счетом 4:2 одержал чемпионство в Высшей Лиге Беларуси. Подопечные Григорчука в следующем сезоне сыграют в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

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В статье: Роман Григорчук чемпионат Беларуси Александр Лукашенко
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Источник:
Белта

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Комментарии (4)
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fabo27
29.11.2020 в 17:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 17:52
Тараканище!
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.11.2020 в 17:10
Хоч би Григорчук не підтримав Лукашизм ..
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
29.11.2020 в 17:22
Григорчук - чудова та порядна людина, патріот країни....
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.11.2020 в 17:49
Є такий фристайліст Кушнір, колишній українець, якому зараз більше платить Лука, так він підтримав вбивства й репресії режиму Лукашенки.(
+1
0


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