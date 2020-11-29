Лукашенко поздравил клуб Григорчука с победой в чемпионате Беларуси
Президент соседней страны доволен результатом украинского специалиста
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил "Шахтер" Солигорск с победой в чемпионате:
"Продемонстрировав несгибаемый характер, терпение и мастерство, сражаясь в каждом матче за победу до финального свистка, вы подарили болельщикам яркое, неповторимое зрелище.
Убежден, что эта яркая победа придаст новый импульс развитию футбола в столице белорусских шахтеров, а ваш дружный коллектив в будущем сезоне достойно представит Беларусь в Лиге чемпионов УЕФА", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, 28-го ноября солигорский "Шахтер" после победы над "Минском" со счетом 4:2 одержал чемпионство в Высшей Лиге Беларуси. Подопечные Григорчука в следующем сезоне сыграют в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов.
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