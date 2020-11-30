Ярмоленко вне заявки Вест Хэма на матч АПЛ с Астон Виллой
Андрей продолжает лечиться от коронавируса
Украинский вингер
Поединок начнется в 22:00.
Напомним, что Андрей вернулся в клуб из лагеря сборной Украины с позитивным тестом на коронавирус и с того момента на поле еще не появлялся.
Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 8 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
???? Our team tonight looks like this...@Michailantonio returns! ????#WHUAVL pic.twitter.com/fI4hwTnzU2— West Ham United (@WestHam) November 30, 2020
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:12
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