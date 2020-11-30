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Ярмоленко вне заявки Вест Хэма на матч АПЛ с Астон Виллой

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей продолжает лечиться от коронавируса

Ярмоленко вне заявки Вест Хэма на матч АПЛ с Астон Виллой
Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в заявку своей команды на домашний матч 10-го тура АПЛ с Астон Виллой.

Поединок начнется в 22:00.

Напомним, что Андрей вернулся в клуб из лагеря сборной Украины с позитивным тестом на коронавирус и с того момента на поле еще не появлялся.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 8 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 21:12
А чего это мешок с картохой динамят?
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