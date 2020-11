Ярмоленко вне заявки Вест Хэма на матч АПЛ с Астон Виллой

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в заявку своей команды на домашний матч 10-го тура АПЛ с Астон Виллой.

Поединок начнется в 22:00.

Напомним, что Андрей вернулся в клуб из лагеря сборной Украины с позитивным тестом на коронавирус и с того момента на поле еще не появлялся.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 8 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

???? Our team tonight looks like this...@Michailantonio returns! ????#WHUAVL pic.twitter.com/fI4hwTnzU2