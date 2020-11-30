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"Завали #####, разберемся без тебя" - Милевский отреагировал на призыв поддержать осужденную за акции протеста

Наши за границей
(1 голосов)

Впрочем, ничего неожиданного

"Завали #####, разберемся без тебя" - Милевский отреагировал на призыв поддержать осужденную за акции протеста
Новина українською

В Беларуси завершился регулярный чемпионат страны, в котором брестское Динамо заняло 4-е место.

Команда решила отметить завершение чемпионата, о чем в Инстаграме проинформировал украинский форвард Бреста Артем Милевский, который выложил соответствующее фото.

Вот только Артему празднование несколько подпортили пользователи, которые призвали Артема поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову, которая трижды была осуждена за участие в акциях протеста. Впрочем, данная идея не нашла отклика у футболиста:

- Вы бы, пацаны, хоть Ольгу поддержали.

– Без тебя, ####, разберемся.

- Стыдно за вас. Ольга 40 суток с бомжами, а у вас праздник.

– Завали ##### свое. Только и можете здесь гавкать. Разберемся без тебя, что делать, – ответил Милевский.

Отметим, что Хижинковой, которая была задержана 8 ноября, сначала дали 12 суток, но затем осудили еще раз на 15 суток. На свободу Ольга должна была выйти 5 декабря, однако позже стало известно, что девушка снова была осуждена на 15 суток. Выйти на свободу она должна 11 декабря.

"Завали #####, разберемся без тебя" - Милевский отреагировал на призыв поддержать осужденную за акции протеста - изображение 1
"Завали #####, разберемся без тебя" - Милевский отреагировал на призыв поддержать осужденную за акции протеста - изображение 2
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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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Комментарии (4)
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skopa (Харьков)
01.12.2020 в 00:30
Надо же, а Миля в теме, правильный пацан, в отличие от еврейской ботвы нашего сайта.Еще бы спросили его "пользователи", что думает Милевский о Координационном совете по трасферту.. власти от белорусского...к еврейскому народу..
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Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 00:46
Вата - вона що на мАцкве, що у Мінську, що у Харкові вата. За диктатурою скучив, балєзний, страждаєш без барського сапога?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
01.12.2020 в 00:17
Миля в своем репертуаре. что с такого взять и чему удивляться...
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-3
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
01.12.2020 в 00:16
Вот же недалекая свинья
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