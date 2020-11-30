"Завали #####, разберемся без тебя" - Милевский отреагировал на призыв поддержать осужденную за акции протеста
Впрочем, ничего неожиданного
В Беларуси завершился регулярный чемпионат страны, в котором
Команда решила отметить завершение чемпионата, о чем в Инстаграме проинформировал украинский форвард Бреста Артем Милевский, который выложил соответствующее фото.
Вот только Артему празднование несколько подпортили пользователи, которые призвали Артема поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову, которая трижды была осуждена за участие в акциях протеста. Впрочем, данная идея не нашла отклика у футболиста:
- Вы бы, пацаны, хоть Ольгу поддержали.
– Без тебя, ####, разберемся.
- Стыдно за вас. Ольга 40 суток с бомжами, а у вас праздник.
– Завали ##### свое. Только и можете здесь гавкать. Разберемся без тебя, что делать, – ответил Милевский.
Отметим, что Хижинковой, которая была задержана 8 ноября, сначала дали 12 суток, но затем осудили еще раз на 15 суток. На свободу Ольга должна была выйти 5 декабря, однако позже стало известно, что девушка снова была осуждена на 15 суток. Выйти на свободу она должна 11 декабря.
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