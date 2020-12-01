Чигринский повредил плечо и с Брагой не сыграет
Очередная травма украинца
Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский повредил плечо в недавнем матче чемпионата Греции против "Астераса" (2:1)
По информации SDNA, украинец точно не сыграет в матче 5-го туре Лиги Европы против "Браги", а также может пропустить поединок чемпионата с "Панатинаикосом".
Напомним, что 34-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл за АЕК 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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