Чигринский повредил плечо и с Брагой не сыграет

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский повредил плечо в недавнем матче чемпионата Греции против "Астераса" (2:1)

По информации SDNA, украинец точно не сыграет в матче 5-го туре Лиги Европы против "Браги", а также может пропустить поединок чемпионата с "Панатинаикосом".

Напомним, что 34-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл за АЕК 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.