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Ритм от Пепа, оценки от порталов: Зинченко – лучший игрок матча Порту – Сити по версии SofaScore

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Аналитика in da house

Ритм от Пепа, оценки от порталов: Зинченко – лучший игрок матча Порту – Сити по версии SofaScore
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Украинский исполнитель английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил оценки за свое выступление в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Порту" (0:0). По версии SofaScore, Александр стал лучшим в составе "горожан" с оценкой 8.1, а в WhoScored придерживаются мнения, что Зинченко с баллом 7.5 уступает Канселу и Диашу.

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Ритм от Пепа, оценки от порталов: Зинченко – лучший игрок матча Порту – Сити по версии SofaScore - изображение 1

Левый защитник "Сити" отыграл весь матч, сделал 135 касаний мяча, а точность его передач составила 91%.

"Я думаю, некоторым игрокам необходимо было почувствовать ритм – я говорю о Бернарду Силве, Алексе Зинченко, и Жоау Канселу. Мне необходимо понимать, что я могу доверять своим футболистам. Теперь "Сити" нужно сосредоточиться на АПЛ", – отметил Гвардиола после матча.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Порту Александр Зинченко WhoScored SofaScore
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Источник:
SofaScore

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