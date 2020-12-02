Ритм от Пепа, оценки от порталов: Зинченко – лучший игрок матча Порту – Сити по версии SofaScore

Украинский исполнитель английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил оценки за свое выступление в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Порту" (0:0). По версии SofaScore, Александр стал лучшим в составе "горожан" с оценкой 8.1, а в WhoScored придерживаются мнения, что Зинченко с баллом 7.5 уступает Канселу и Диашу.

Левый защитник "Сити" отыграл весь матч, сделал 135 касаний мяча, а точность его передач составила 91%.