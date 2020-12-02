Ритм от Пепа, оценки от порталов: Зинченко – лучший игрок матча Порту – Сити по версии SofaScore
Аналитика in da house
Украинский исполнитель английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил оценки за свое выступление в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Порту" (0:0). По версии SofaScore, Александр стал лучшим в составе "горожан" с оценкой 8.1, а в WhoScored придерживаются мнения, что Зинченко с баллом 7.5 уступает Канселу и Диашу.
Левый защитник "Сити" отыграл весь матч, сделал 135 касаний мяча, а точность его передач составила 91%.
"Я думаю, некоторым игрокам необходимо было почувствовать ритм – я говорю о Бернарду Силве, Алексе Зинченко, и Жоау Канселу. Мне необходимо понимать, что я могу доверять своим футболистам. Теперь "Сити" нужно сосредоточиться на АПЛ", – отметил Гвардиола после матча.
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