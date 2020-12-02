Ребров о Динамо: Неприятно, что одна из моих команд должна терять очки

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров высказался о предстоящем противостоянии в Лиге чемпионов с киевским " Динамо ".

Конечно, я чувствую себя динамовцем. Поддерживаю эту команду, всегда слежу за ней, она для меня очень дорога.

К сожалению, мы попали в одну группу. Для меня неприятно, что одна из наших команд, моих команд, должна терять очки.

Хорошо, что мы сыграли вничью [во 2 туре в Венгрии]. Последняя игра будет решающей, но для меня было не просто попасть в группу, где играет "Динамо", - цитирует тренера УЕФА.