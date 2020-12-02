Ребров о Динамо: Неприятно, что одна из моих команд должна терять очки
До сих пор чувствует себя динамовцем
Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров высказался о предстоящем противостоянии в Лиге чемпионов с киевским "
Конечно, я чувствую себя динамовцем. Поддерживаю эту команду, всегда слежу за ней, она для меня очень дорога.
К сожалению, мы попали в одну группу. Для меня неприятно, что одна из наших команд, моих команд, должна терять очки.
Хорошо, что мы сыграли вничью [во 2 туре в Венгрии]. Последняя игра будет решающей, но для меня было не просто попасть в группу, где играет "Динамо", - цитирует тренера УЕФА.
Поединок заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Ференцварош" состоится 8 декабря.
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