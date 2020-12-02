Соболь: Невозможно понять, когда и от кого в сборной ты мог заразиться коронавирусом
Защитник уже переболел и готов играть
Защитник "Брюгге" и
— Вы вернулись после паузы. Насколько сложно было пропускать матчи, особенно, видя, что команда проигрывает?
— Это было ужасное время для меня, я был без футбола почти две недели. Сейчас чувствую себя хорошо и счастлив присоединиться к команде, помогать ей и быть способным играть в принципе.
— Можете ли вы объяснить, что произошло в сборной: многие украинские игроки заболели коронавирусом?
— Да, в этот раз в национальной команде было восемь игроков, подхвативших коронавирус, так что невозможно понять, когда и от кого ты мог заразиться. Не лучшие времена для сборной.
— Как чувствуете себя сейчас? Уже набрали форму, которая была до вируса или ещё чувствуете некоторые последствия болезни?
— Нет, как уже сказал, сейчас чувствую себя хорошо и готов играть. До этого ощущения были не самыми приятными, но теперь я восстановился и в целом ощущаю себя так же, как до болезни.
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