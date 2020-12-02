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Соболь: Невозможно понять, когда и от кого в сборной ты мог заразиться коронавирусом

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник уже переболел и готов играть

Соболь: Невозможно понять, когда и от кого в сборной ты мог заразиться коронавирусом
Новина українською

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о своем выздоровлении после коронавируса, которым он заболел в лагере национальной команды.

— Вы вернулись после паузы. Насколько сложно было пропускать матчи, особенно, видя, что команда проигрывает?

— Это было ужасное время для меня, я был без футбола почти две недели. Сейчас чувствую себя хорошо и счастлив присоединиться к команде, помогать ей и быть способным играть в принципе.

— Можете ли вы объяснить, что произошло в сборной: многие украинские игроки заболели коронавирусом?

— Да, в этот раз в национальной команде было восемь игроков, подхвативших коронавирус, так что невозможно понять, когда и от кого ты мог заразиться. Не лучшие времена для сборной.

— Как чувствуете себя сейчас? Уже набрали форму, которая была до вируса или ещё чувствуете некоторые последствия болезни?

— Нет, как уже сказал, сейчас чувствую себя хорошо и готов играть. До этого ощущения были не самыми приятными, но теперь я восстановился и в целом ощущаю себя так же, как до болезни.

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В статье: Украина Брюгге Эдуард Соболь коронавирус
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (2)
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Альтенкруг (днепр)
02.12.2020 в 21:17
На мой взгляд ,кто то из сотрудников тренеровочной базы или тренерского штаба был носителем вируса
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Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 20:45
Соболь
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