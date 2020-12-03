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Милевский: В Динамо-Брест коллектив был и остается сильнее, чем в киевском Динамо

Наши за границей
(2 голосов)

Артем сравнил два динамовских клуба

Милевский: В Динамо-Брест коллектив был и остается сильнее, чем в киевском Динамо
Новина українською

Форвард "Динамо" (Брест) Артем Милевский сравнил свой нынешний клуб с "Динамо" киевским, за которое Артем играл раньше.

"Хачериди появился в "Динамо" Брест, пытаемся сравнивать белорусский клуб с киевским "Динамо". Он играл в обоих клубах, спрашиваю у него, в чем разница. Нефутбольные люди могут подумать, что это плюс-минус одинаковая история, но футбольные знают, что такое "Динамо" Киев и "Динамо" Брест. Но по болельщикам вообще никаких вопросов, я не вижу разницы. Это вообще не разделяет эти клубы.

Сейчас, глядя на "Динамо" Киев, немножко у них не тот уровень, который был. Этому поколению футболистов надо добавлять, тренироваться, расти, добиваться результатов на евроарене, конкурировать с "Шахтером".

У них сейчас новый тренер – Мирча Луческу. Я не то чтобы против Мирчи Луческу, я просто немножко не понимаю, как он мог возглавить команду. То, что он хороший специалист – вопросов нет. А как он мог возглавить команду после "Шахтера", перейти в "Динамо" – для меня это непонятно.

"Динамо" Киев и "Динамо" Брест встречались (в товарищеском матче, - прим.), нам набили торбу и там, и там. Разница в классе, конечно же, чувствуется. Она огромная. Но если сравнить коллективы, то в брестском "Динамо" он был и остается сильнее. В киевском "Динамо" мы больше дружили кучками, ведь было много иностранцев. Бразильцы отдельно, сербы и балканцы отдельно, мы, украинцы, отдельно. Были такие группы, а в Бресте у нас только 2 иностранца, мы все говорим на русском, уважаем друг друга и хорошо относимся", – сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
03.12.2020 в 20:56
В Киеве сейчас тоже мало иностранцев, а такие как Вербич и Кендзёра вообще спокойно говорят на русском. Поэтому тоже микроклимат отличный. И все со всеми общаются. А "кучки" все равно есть у вас у Бресте. Миля, Нойок, Хач и еще пару человек. По его блогам это видно. Так что не надо трындеть...
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