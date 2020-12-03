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Яремчук вылечился от коронавируса и вернулся в стартовый состав Гента

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец выйдет в старте на матч Лиги Европы со Слованом

Яремчук вылечился от коронавируса и вернулся в стартовый состав Гента
Новина українською

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук вылечился от коронавируса и выйдет в стартовом составе своей команды в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы со "Слованом".

Украинцы Роман Безус и Игорь Пластун остались в запасе.

Напомним, что матч начнется в 19:55.

"Гент" после четырех туров не набрал ни одного очка и лишился шансов выйти из группы.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Слован (Либерец) Гент коронавирус
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.12.2020 в 20:05
Ромчик, давай...
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