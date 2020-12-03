Яремчук вылечился от коронавируса и вернулся в стартовый состав Гента

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук вылечился от коронавируса и выйдет в стартовом составе своей команды в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы со "Слованом".

Украинцы Роман Безус и Игорь Пластун остались в запасе.

Напомним, что матч начнется в 19:55.

"Гент" после четырех туров не набрал ни одного очка и лишился шансов выйти из группы.