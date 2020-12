Яремчук вылечился от коронавируса и вернулся в стартовый состав Гента

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук вылечился от коронавируса и выйдет в стартовом составе своей команды в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы со "Слованом".

Украинцы Роман Безус и Игорь Пластун остались в запасе.

Напомним, что матч начнется в 19:55.

"Гент" после четырех туров не набрал ни одного очка и лишился шансов выйти из группы.

Our starting XI for tonight against @FCSlovanLiberec! ????⚪ #COBW #gntlib #UEL pic.twitter.com/72UnfYPp8e