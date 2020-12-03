Яремчук вылечился от коронавируса и вернулся в стартовый состав Гента
Украинец выйдет в старте на матч Лиги Европы со Слованом
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук вылечился от коронавируса и выйдет в стартовом составе своей команды в домашнем матче 5-го тура
Украинцы Роман Безус и Игорь Пластун остались в запасе.
Напомним, что матч начнется в 19:55.
"Гент" после четырех туров не набрал ни одного очка и лишился шансов выйти из группы.
Our starting XI for tonight against @FCSlovanLiberec! ????⚪ #COBW #gntlib #UEL pic.twitter.com/72UnfYPp8e— KAA Gent (@KAAGent) December 3, 2020
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.12.2020 в 20:05
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