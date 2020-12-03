Качараба забил Генту свой первый гол в еврокубках
Плодотворный день для украинцев в Лиге Европы
Украинский защитник "Слована" Тарас Качараба забил свой первый в карьере гол в еврокубках.
Украинец вышел в стартовом составе на матч 5-го тура против "Гента" и забил второй гол своей команды на 55-й минуте.
В итоге, поединок закончился со счетом 2:1 в пользу "Слована", а единственный гол за "Гент"
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