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Качараба забил Генту свой первый гол в еврокубках

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(1 голосов)

Плодотворный день для украинцев в Лиге Европы

Качараба забил Генту свой первый гол в еврокубках
Новина українською

Украинский защитник "Слована" Тарас Качараба забил свой первый в карьере гол в еврокубках.

Украинец вышел в стартовом составе на матч 5-го тура против "Гента" и забил второй гол своей команды на 55-й минуте.

В итоге, поединок закончился со счетом 2:1 в пользу "Слована", а единственный гол за "Гент" забил украинец Роман Яремчук.

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В статье: Тарас Качараба Слован (Либерец) Гент
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