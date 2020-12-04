Свет в конце туннеля, но выхода нет. Итоги Еврокубковой недели украинцев за границей

Пятый тур группового турнира Еврокубков для украинцев оказался немного более светлым, чем ужасный четвёртый. Роман Яремчук и Александр Зинченко после изоляции вернулись в стартовые составы своих команд, Эдуард Соболь после неё же вышел на замену. Форвард "Гента" даже забил свой первый гол в Лиге Европы в сезоне 2020/21. Тарас Качараба забил свой первый гол в Еврокубках вообще. Богдан Бутко боролся. Впрочем, глобальные результаты команд в Лиге Европы неутешительны. Из её групп не выйдет никто. А в Лиге Чемпионов ожидается тяжёлая борьба в последнем туре.

Лига Чемпионов

Впервые в эру Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити" сводит матч Лиги Чемпионов к 0:0. После 59-ти без него. Впервые наносит столько ударов по воротам (18) без гола. Причины беспокоиться? Никаких. В этом групповом турнире "горожане" отдыхали от проблем в лиге. Обеспечивание места в 1/8 финала уже после четвёртого тура, первого места в группе после пятого, четвёртый "сухой" матч ЛЧ подряд после восьми подряд с пропущенными, всего два удара по воротам Эдерсона и 68 процентов владения мячом - всё прошло по плану и к полному открытому удовольствию тренера. Матчем и кампанией в целом.

Александр Зинченко в третий раз в турнире вышел в стартовом составе. В неярком матче, после которого атаку "Сити" критиковали, неудивительно, что он набрал ТТД на статус лучшего по версиям нескольких популярных статистических порталов. Он вновь стал безоговорочно лучшим на поле по передачам (117) и касаниям мяча (135). В том числе и в решающей трети поля. Ещё и выиграл десять из 11-ти дуэлей. Большую часть времени он проводил на чужой половине поля, очень активно поддерживая атаку. По "кроссам" стал вторым с 11-ю. При этом активно работал и в обороне, полностью прикрыв фланг.

Проблема состояла в точности. Лишь один из этих "кроссов" был точным, другие прерывались весьма уверенно. Один из его ударов издали также был неточен, второй взял вратарь. Он был третьим на поле по потерям мяча. Поэтому более сильных эпитетов, чем "солидная", "приличная", его игра не заслужила. Поэтому он и далее вряд ли сдвинет Бернара Менди и Жоау Канселу. Хотя в комплиментах Гвардиолы выступлению команды в турнире, а также в словах о запасных, которым нужен ритм (он назвал и имя украинца), видится надежда. Ведь впереди Рождественские туры, Кубок Англии, Кубок Лиги...

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Матч в Турине против "Ювентуса", в котором чуть не удержал ничью, внушал "Ференцварошу" оптимизм. Переход на игру с тремя центральными защитниками казался правильным решением. Увод в запас ещё совсем недавно безоговорочного игрока "старта" и одного из лидеров команды Игоря Харатина превратил центр поля в менее неповоротливый, более мобильный и техничный. Потому, сохранив все эти изменения, Сергей Ребров и его подопечные рассчитывали покусать и "Барселону" дома. Тем более, что та приехала в Будапешт без Лионеля Месси, Филипе Коутиньо, травмированных Фати, Пике, Серхи Роберто.

Однако в итоге этот матч получился даже более депрессивным, чем 1:4 здесь против "Юве", 1:5 в Барселоне. Ведь тогда Фради проводили хороший первый тайм и лишь во втором сдавали. А в отчётном сдались сразу же, пропустив трижды уже к 28-ой минуте. Ребров перед матчем желал увидеть не результат, а прежде всего конкурентоспособность команды. И именно этого не увидел. Сколько бы тренер ни говорил о смелости команды, попытках контролировать мяч и играть в свой футбол, о хорошей подготовке к решающему матчу против "Динамо", о прогрессе во втором тайме. Это выступление было провальным.



Следует отметить, о втором тайме, в котором венгры нанесли девять ударов по воротам, говорили многие. Каталонский Sport - о "сне" "Барсы". Рональду Куману тайм не понравился, он отмечал потери мяча, снижение эффективности. Миралем Пьянич и Клеман Ленгле также хотели бы увидеть иную игру. Но какое это имеет значение, когда в первом тайме "олени" "Ференцвароша" в панике бегали, а "волки" "Барселоны" ловили их (определения AS)?! Когда хозяева привезли пенальти, когда гости легко прорывались по левому флангу, откуда и организовали два первых гола, когда Гризманн забивал пяткой?!

Харатин в итоге отыграл девять минут. Успел стать лучшим в команде по касаниям за минуту игры (13), успел трижды отобрать мяч, нанести два заблокированных удара метров с 11-ти. Один за другим. Александра Зубкова в заявке не было.

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Андрей Лунин вновь отсидел на скамье запасных "Реала" в проигранном "Шахтёру" матче.

Только-только вернувшегося после коронавируса Эдуарда Соболя решили придержать в запасе "Брюгге". Он вышел на замену лишь на 87-ой минуте домашнего матча против "Зенита" (3:0). Ярослава Ракицкого на поле не увидел, ведь тот был заменён ещё после первого тайма, при счёте 0:1. Вместе с ещё двумя игроками. "Зенит" остался без Евровесны. А "Брюгге" для выхода в 1/8 финала Лиги Чемпионов нужна победа над "Лацио" в Риме.

"Аталанта" Руслана Малиновского (всё ещё в изоляции) не переиграла дома "Мидтьюлланд". 1:1. К её счастью, "Ливерпуль" переиграл "Аякс". Теперь бергамцам достаточно ничьей в Амстердаме. Но просто там никак не будет.

Лига Европы

Ветеран "Гента" Свен Кумс не помнит другого такого ужасного сезона. Лишь 12-ое место в лиге с восемью поражениями в 14-ти турах. Последнее из них - 0:3 дома от "Зульте-Варегема". Ноль очков в пяти турах группового турнира Лиги Европы. Уже три уволенных главных тренера. Вим Де Деккер был уволен через несколько минут после окончания домашнего матча против "Слована" (1:2). Флеш-интервью после финального свистка он ещё успел дать. Говоря о сценарии всего сезона - "мы не реализуем множество шансов и пропускаем с первого удара". Но на послематчевой пресс-конференции его уже не было.

И во время матча обозреватели признавали, что "Гент" играет неплохо, а "Слован" забивает из ниоткуда. Но от этого не легче. Ведь из 69-ти процентов владения мячом бельгийцы извлекли лишь восемь ударов по воротам. Роман Яремчук забил свой первый гол в Лиге Европы сезона 2020/21 классным ударом издали после "стенки" с Доршем уже при счёте 0:2. В начале матча он пасом вразрез в контратаке вывел Букари на вратаря, но тот попал в кипера. Пробивал издали низом близко к стойке. Он делает всё, что может, забил восемь мячей и отдал два ассиста в своих последних девяти матчах. Но он один.

Роман Безус отыграл 27 минут, пробил из правой части штрафной в ближний угол. Где был вратарь. Стал худшим в команде по процентам точных передач - 67. Игорь Пластун остался в запасе.

Инцидент с Екатериной Монзуль в её дебютном матче в мужских Еврокубках в Бельгии назвали ещё одним кабинетным провалом "Гента". Следующим после "зевка" дисквалификации Синана Болата в октябре, когда УЕФА вмешался. И сейчас в клубе заявили, что связались с ним и получили разрешение заменить Кумса на Оджиджу-Офойе. Однако Монзуль запретила, поскольку последний был убран из стартового состава за несколько минут до игры из-за травмы. Обычно в таком случае игрока выводят из заявки, а не в запас. А при переводе в запасные следует записать замену. Интересный юридический казус.

"Слован" также страдает в лиге, идёт девятым. До этого матча проиграл четыре в пяти во всех турнирах. Но в нужный момент против уязвимого соперника собрался. Тарас Качараба после неудачной попытки остановить прорыв Яремчука/Букари играл надёжнее. И даже забил, добив в падении после сейва вратаря при штрафном ударе. Этот гол стал его первым за команду в Еврокубках и третьим в целом. Также Тарас, хотя и крайне редко касался мяча (17 пасов, пять из семи длинных неточны), стал лучшим на поле по перехватам (5) и выбитым мячам (9) и лучшим в целом по версии Sofascore и Whoscored.

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"Лех", как и "Слован", сохранял небольшие шансы на выход из группы. Вообще-то - большие, чем чехи. Ведь победа в Лиссабоне над "Бенфикой" наверняка выводила его на расстояние двух очков позади второго места. Впрочем, в команде в такой сценарий явно не верили. А также помнили, что ещё должны отыграть четыре матча лиги в этом году. Потому решили выставить на "Да Луш" практически второй состав. Результат ожидаем. 0:4, наибольшее поражение в Еврокубках с 1993-го года. Хотя первый тайм как раз был неплох. Главный тренер Дариуш Журав отметил это. А вот во втором состоялся развал.

До перерыва "Лех" почти не атаковал, но оборонялся чётко, позволил сопернику лишь два опасных момента. Даже выиграл первую четверть матча по владению мячом. Пропустил лишь с удара головой Вертонгена с подачи углового. А после перерыва даже попытался сравнять счёт. Но получил два и уже не боролся. В итоге он остался лишь с пятью ударами по воротам против 18-ти.

Богдан Бутко до перерыва хорошо прикрывал свой фланг. Его прямой оппонент Эвертон выдал далеко не лучший матч и в итоге был заменён. Всегда активный левый защитник Гримальдо подавал, не приближаясь к украинцу. Лишь одна такая подача создала опасный момент. Также в целом Богдан стал первым в команде по касаниям мяча, передачам (в том числе и в атакующей трети поля) и перехватам, выиграл семь из десяти дуэлей. Пытался активничать в атаке. Пробивал издали. А в трёх голах во втором тайме не виноват, ведь там проваливался центр обороны. Во втором он просто не успел подстраховать.

Негатив? Его обостряющие пасы были слишком банальными и неточными. Вертонгена при угловом он и ещё один игрок "Леха" не перепрыгнули, не остановили. Ну и итоговый результат. Gol24 подытожил его игру так: "Создавал ветер, не только защищался. Но был неточен и постепенно его энтузиазм испарялся".

Василий Кравец вышел на поле на 63-ей минуте при счёте 0:3. Изменить ничего не сумел. Успел отдать лишь девять передач, из них лишь четыре точные.

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Евгений Чеберко традиционно остался на скамье запасных ЛАСКа. Его команда после 3:3 с "Тоттенхэмом" потеряла все шансы на выход. Потерял и АЕК после 2:4 дома от "Браги". Что оформило семь пропущенных в двух последних матчах Лиги Европы после 14-ти в предыдущих 14-ти. Евгений Шахов не играл из-за дисквалификации, Дмитрий Чигринский - из-за травмы.

Фото - официальные сайты "Гента", "Ференцвароша" и "Леха", Eurosport