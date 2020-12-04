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Украинский легионер чешского Слована - в сборной тура Лиги Европы

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(2 голосов)

Центрбэк, который забивает голы

Украинский легионер чешского Слована - в сборной тура Лиги Европы
Новина українською

25-летний игрок чешского "Слована", центральный защитник Тарас Качараба, попал в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы.

Его команда обыграла бельгийский "Гент" со счетом 2:1, а Тарас забил победный гол. Это был его первый гол в еврокубках.

Как лучшего игрока матча его отметил и портал InStat.

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Украинский легионер чешского Слована - в сборной тура Лиги Европы - изображение 1
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В статье: Тарас Качараба Лига Европы Слован (Либерец) WhoScored InStat
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Источник:
УЄФА

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lupezhov.5.177
04.12.2020 в 14:47
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