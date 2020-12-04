Украинский легионер чешского Слована - в сборной тура Лиги Европы
Центрбэк, который забивает голы
25-летний игрок чешского "Слована", центральный защитник Тарас Качараба, попал в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы.
Его команда обыграла бельгийский "Гент" со счетом 2:1, а Тарас забил победный гол. Это был его первый гол в еврокубках.
Как лучшего игрока матча его отметил и портал InStat.
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Источник:УЄФА
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lupezhov.5.177
04.12.2020 в 14:47
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