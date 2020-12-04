Украинский легионер чешского Слована - в сборной тура Лиги Европы

25-летний игрок чешского "Слована", центральный защитник Тарас Качараба, попал в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы.

Его команда обыграла бельгийский "Гент" со счетом 2:1, а Тарас забил победный гол. Это был его первый гол в еврокубках.

Как лучшего игрока матча его отметил и портал InStat.