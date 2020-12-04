Григорчук: Моя мечта - попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. В идеале - с украинской командой

Украинский тренер Роман Григорчук, который в нынешнем сезоне привел к чемпионству в Беларуси солигорский "Шахтер" , рассказал о своих дальнейших планах и тренерских амбициях.

- Вы первый украинский тренер, которому удалось победить в трех иностранных чемпионатах. Радует такое достижение? Добавляет еще какой-то уверенности?

- Любой титул делает человека, который его получил, сильнее. Я в этом уверен. И на себе я то чувствую. Это делает человека сильнее и увереннее. И очень важно, что каждый титул подчеркивает правильность действий. Это очень-очень важно в нашей работе и вообще в жизни - иметь подтверждение правильности своих действий. В футболе это можно подтвердить только результатом. Я бы сказал, что это важный момент, а также важнейший плюс и самый важный вывод этого всего.

- Вы сказали, что хотите выиграть чемпионат Украины и с украинской командой сыграть в Лиге чемпионов. Если не секрет, можете сказать, с какой командой?

- (Смеется) Я сначала сказал, что моя мечта - попасть с командой в Лигу чемпионов. Я тогда говорил, что не именно с украинским, а с любой командой. И сейчас я могу это только подтвердить. Действительно, у меня такая мечта есть! И в дальнейшем я хочу попасть в групповой раунд Лиги чемпионов со своей командой. Будет это из другой страны команда, нет вопросов. Но, конечно, в идеале, как бы это произошло с украинской командой.

- О выступлении в Лиге чемпионов с солигорским "Шахтером" уже думаете?

- Мы понимаем, что выиграв чемпионат Беларуси, мы имеем шансы на это. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, руководство, люди в клубе, я, что для этого очень много нужно сделать. Для этого нужно сделать ряд селекционных шагов. Будем этим заниматься, потому что мы понимаем и по самой игре, и понимая, что такое Лига чемпионов, мы понимаем, что нужно иметь правильно укомплектованную команду. Чтобы это было и количественно, и качественно. И команда, конечно, должен уметь контролировать игру на поле, управлять игрой, вести игру, то есть доминировать на поле. Это все то, что может дать шансы на пребывание в Лиге чемпионов как можно дольше.

- Еще один украинский тренер Сергей Ребров сумел вывести "Ференцварош" в Лигу чемпионов. Что скажете по поводу венгерской команды с тренером-Украинской?

- Ребров вообще проделал очень добротную хорошую работу. Сами результаты "Ференцвароша" говорят об этом. Мы можем констатировать факт, что Ребровым проделана очень хорошая работа, с чем я поздравляю его и весь клуб.

- То есть он доказал, что можно достигать каких-то вершин в еврокубках с посредственными командами?

- Думаю, есть много таких примеров. И в той же Беларуси мы имеем такие примеры, когда БАТЭ достигало в Лиге чемпионов сумасшедших результатов. Они и "Баварию" побеждали, а это очень непросто. Примеры есть, которые говорят, что все возможно. Но для этого нужно очень много сделать. Самое главное, чтобы команда была укомплектована.