Малиновский выздоровел после перенесенного COVID-19
Украинец завершил курс изоляции
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выздоровел после перенесенного COVID-19.
Жена футболиста Роксана сообщила в своем Instagram, что футболист закончил курс изоляции и вернулся в семью.
Напомним, что
Всего в нынешнем сезоне украинец сыграл за Аталанту 9 матчей во всех турнирах, отдав две результативных передачи.
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Источник:Инстаграм
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