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Малиновский выздоровел после перенесенного COVID-19

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Украинец завершил курс изоляции

Малиновский выздоровел после перенесенного COVID-19
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выздоровел после перенесенного COVID-19.

Жена футболиста Роксана сообщила в своем Instagram, что футболист закончил курс изоляции и вернулся в семью.

Напомним, что Малиновский заболел коронавирусом в лагере национальной сборной Украины перед матчем со Швейцарией и с того момента на поле еще не выходил. Из-за болезни полузащитник пропустил четыре последних матча "Аталанты".

Всего в нынешнем сезоне украинец сыграл за Аталанту 9 матчей во всех турнирах, отдав две результативных передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский коронавирус Роксана Малиновская
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