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Калиниченко: Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян

Наши за границей
(1 голосов)

У россиян в нынешнем еврокубковом сезоне большие проблемы

Калиниченко: Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и московского "Спартака" Максим Калиниченко сравнил уровень российских и украинских футболистов на фоне результатов в еврокубках.

"Все-таки дух Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами "Газпрома" для убогого "Зенита" ничего сделать не можем. Не так ли, Макс?" – написал в Твиттере российский экс-теннисист Евгений Кафельников.

"Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше [россиян]", – ответил Калиниченко.

Также Калиниченко ответил на просьбу одного из пользователей доказать свое высказывание цифрами:

"А российский футбол лучше за счет российских игроков? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько "Золотых мячей" у российских футболистов? Не устаньте считать.

Ну а в целом это мое достаточно субъективное мнение. Мериться величием – это не ко мне", – написал Калиниченко.

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В статье: Максим Калиниченко Валерий Лобановский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
sports.ru

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
04.12.2020 в 23:26
Калиниченко может быть и не патриот, как я, но человек порядочный и обьективный....
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Очманілий Заєць (Odessa)
04.12.2020 в 23:25
"Наш удел - хоккей с мячом" (с) Т. Шаов
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Просто Квашин (Харьков)
04.12.2020 в 23:27
Так играйте мокши в хоккей с мячом...
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