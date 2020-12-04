Калиниченко: Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян

Экс-игрок сборной Украины и московского "Спартака" Максим Калиниченко сравнил уровень российских и украинских футболистов на фоне результатов в еврокубках.

"Все-таки дух Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами "Газпрома" для убогого "Зенита" ничего сделать не можем. Не так ли, Макс?" – написал в Твиттере российский экс-теннисист Евгений Кафельников.

"Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше [россиян]", – ответил Калиниченко.

Также Калиниченко ответил на просьбу одного из пользователей доказать свое высказывание цифрами:

"А российский футбол лучше за счет российских игроков? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько "Золотых мячей" у российских футболистов? Не устаньте считать.

Ну а в целом это мое достаточно субъективное мнение. Мериться величием – это не ко мне", – написал Калиниченко.