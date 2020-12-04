Калиниченко: Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян
У россиян в нынешнем еврокубковом сезоне большие проблемы
Экс-игрок
"Все-таки дух Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами "Газпрома" для убогого "Зенита" ничего сделать не можем. Не так ли, Макс?" – написал в Твиттере российский экс-теннисист Евгений Кафельников.
"Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше [россиян]", – ответил Калиниченко.
Также Калиниченко ответил на просьбу одного из пользователей доказать свое высказывание цифрами:
"А российский футбол лучше за счет российских игроков? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько "Золотых мячей" у российских футболистов? Не устаньте считать.
Ну а в целом это мое достаточно субъективное мнение. Мериться величием – это не ко мне", – написал Калиниченко.
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