Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе
Украинец вылечился от коронавируса
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский приступил к тренировкам в общей группе после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Положительный тест на Covid-19 игрок сдал еще 17 ноября, готовясь к матчу Лиги Наций против сборной Швейцарии.
Следующий поединок "бергамаски" проведут в гостях против "Удинезе" 6 декабря. Сейчас подопечные Гасперини занимают девятое место в Серии А, проигрывая лидеру, "Милану", 9 очков.
В этом сезоне Малиновский провел за "Аталанту" девять матчей во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. Правда, лишь в трех встречах украинец появлялся в стартовом составе.
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Источник:Аталанта
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