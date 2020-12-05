Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский приступил к тренировкам в общей группе после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Положительный тест на Covid-19 игрок сдал еще 17 ноября, готовясь к матчу Лиги Наций против сборной Швейцарии.

Следующий поединок "бергамаски" проведут в гостях против "Удинезе" 6 декабря. Сейчас подопечные Гасперини занимают девятое место в Серии А, проигрывая лидеру, "Милану", 9 очков.

В этом сезоне Малиновский провел за "Аталанту" девять матчей во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. Правда, лишь в трех встречах украинец появлялся в стартовом составе.