Зубков забил свой первый гол сезона в чемпионате Венгрии

Игрок сборной Украины Александр Зубков забил за "Ференцеварош" в рамках 13-тура чемпионата Венгрии. Подопечные Сергея Реброва противостоят в выездном поединке "ДВТК". После первого тайма счет 1:2 в пользу гостей. Второй гол в поединке в активе Зубкова. Этот мяч стал дебютным для него в этом сезоне чемпионата. Также он отмечался во встрече Кубка Венгрии

Еще один украинский игрок Игорь Харатин начал игру со старта и получил желтую карточку.

К началу этого матча "Ференцеварош" занимал первое место в чемпионате Венгрии с отрывом в четыре очка от "МОЛ Фехевар" Ивана Петряка. Если команде Реброва удастся удержать положительный счет, то она увеличит свое преимущество над конкурентом до семи очков.

Впереди "Ференцеварошу" предстоит провести матч в Киеве с "Динамо". Этот поединок решит, кто из них двоих займет третье место и квалифицируется в 1/16 Лиги Европы этого сезона. Встреча состоится 8 декабря на НСК Олимпийский.