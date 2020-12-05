Зубков и Харатин помогли Ференцварошу выиграть перед матчем с Динамо

Будапештский "Ференцеварош" победил одного из аутсайдеров "ДВТК" в рамках 13-го тура чемпионата Венгрии в гостях со счетом 3:1.

Оба украинца появились в стартовом составе. Александр Зубков отличился голом на девятнадцатой минуте встречи при цифрах на табло 1:1, выведя свою команду вперед. Через 7 мин Игорь Харатин записал в свой пассив горчичник. Игроки были синхронно заменены на 64-ой минуте матча.

После этой победы "Ференцеварош" оторвался от ближайшего преследователя - "МОЛ Фехевара" Ивана Петряка на семь очков.

Уже в этот вторник подопечные Сергея Реброва проведут поединок 6-го тура Лиги Чемпионов против "Динамо" на НСК Олимпийский. Этот матч станет решающим в противостоянии венгерской и украинской команд за третье место и выход в 1/16 Лиги Европы. У обеих коллективов одному очку в квартете G.