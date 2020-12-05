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Нойок и Милевский отличились результативными действиями в матче кубка с БАТЭ

Наши за границей
(1 голосов)

Но достичь положительного результата это не помогло

Нойок и Милевский отличились результативными действиями в матче кубка с БАТЭ
Новина українською

"Динамо-Брест" в 1/8 финала кубка уступило в Борисове местному "БАТЭ" со счетом 4:2. При цифрах 2:1 на табло Александр Нойок нанес точный выстрел по воротам из-за пределов штрафной площади после передачи Артема Милевского.

Это был перенесенный матч этого этапа. Остальные поединки были сыграны в начале октября. Заметим, команда украинского наставника Романа Григорчука "Шахтер" Солигорск пробилась в следующий раунд.

В последнем финале Кубка Беларуси тоже противостояли друг другу "БАТЭ" и "Динамо-Брест". Тогда победу, как и сегодня, на свой счет записали борисовцы.

Напомним, что сезон в Беларуси уже закончено. Чемпионом стал "Шахтер" Солигорск Романа Григорчука, который опередил "БАТЭ" на одно очко.

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В статье: Артем Милевский Александр Нойок Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 21:34
Шева, негайно включити їх в склад на Євро-21...)
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