Нойок и Милевский отличились результативными действиями в матче кубка с БАТЭ

"Динамо-Брест" в 1/8 финала кубка уступило в Борисове местному "БАТЭ" со счетом 4:2. При цифрах 2:1 на табло Александр Нойок нанес точный выстрел по воротам из-за пределов штрафной площади после передачи Артема Милевского.

Это был перенесенный матч этого этапа. Остальные поединки были сыграны в начале октября. Заметим, команда украинского наставника Романа Григорчука "Шахтер" Солигорск пробилась в следующий раунд.

В последнем финале Кубка Беларуси тоже противостояли друг другу "БАТЭ" и "Динамо-Брест". Тогда победу, как и сегодня, на свой счет записали борисовцы.

Напомним, что сезон в Беларуси уже закончено. Чемпионом стал "Шахтер" Солигорск Романа Григорчука, который опередил "БАТЭ" на одно очко.