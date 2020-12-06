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Брюгге Соболя обыграл Сент-Трюйден Филиппова, выйдя в лидеры лиги

Наши за границей
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Украинское противостояние в бельгийском чемпионате

Брюгге Соболя обыграл Сент-Трюйден Филиппова, выйдя в лидеры лиги
Новина українською

"Брюгге" Эдуарда Соболя в 15-м туре чемпионата Бельгии обыграл "Сент-Трюйден" (1:0) благодаря единственному голу Давида Окереке.

Украинский фулбек вышел на поле в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч.

Его соотечественник Александр Филиппов появился на поле на 76-й минуте встречи, однако ничем не смог помочь "Сент-Трюйдену" в этой игре.

Благодаря этой победе "Брюгге" набрал 30 очков и вышел на первое место в чемпионате Бельгии.

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В статье: Брюгге Сент-Трюйден
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