Брюгге Соболя обыграл Сент-Трюйден Филиппова, выйдя в лидеры лиги

"Брюгге" Эдуарда Соболя в 15-м туре чемпионата Бельгии обыграл "Сент-Трюйден" (1:0) благодаря единственному голу Давида Окереке.

Украинский фулбек вышел на поле в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч.

Его соотечественник Александр Филиппов появился на поле на 76-й минуте встречи, однако ничем не смог помочь "Сент-Трюйдену" в этой игре.

Благодаря этой победе "Брюгге" набрал 30 очков и вышел на первое место в чемпионате Бельгии.