Матч Аталанты Малиновского против Удинезе перенесен
Причиной стали плохие погодные условия в Удине
Матч 10-го тура итальянской Серии А "Удинезе" - "Аталанта" было перенесено из-за большого количества осадков и избыточное увлажнение газона. Об этом сообщает Instagram "бергамасков".
В 16:00, когда и было запланировано начало поединка, сообщалось о его отложении на 30 мин. Однако, дождь не утихал, поэтому и было принято такое решение. Пока неизвестно на какую дату будет перенесена встреча.
Руслан Малиновский впервые за пять матчей своей команды появился в заявке после того, как оправился от коронавируса. Он пропустил игры против "Специи", "Ливерпуля", "Верону" и "Мидтьюланна".
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Источник:Инстаграм "Аталанты"
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