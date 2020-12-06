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Матч Аталанты Малиновского против Удинезе перенесен

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Причиной стали плохие погодные условия в Удине

Матч Аталанты Малиновского против Удинезе перенесен
Новина українською

Матч 10-го тура итальянской Серии А "Удинезе" - "Аталанта" было перенесено из-за большого количества осадков и избыточное увлажнение газона. Об этом сообщает Instagram "бергамасков".

В 16:00, когда и было запланировано начало поединка, сообщалось о его отложении на 30 мин. Однако, дождь не утихал, поэтому и было принято такое решение. Пока неизвестно на какую дату будет перенесена встреча.

Матч Аталанты Малиновского против Удинезе перенесен - изображение 1

Руслан Малиновский впервые за пять матчей своей команды появился в заявке после того, как оправился от коронавируса. Он пропустил игры против "Специи", "Ливерпуля", "Верону" и "Мидтьюланна".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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