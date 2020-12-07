Новые проблемы Шведа. Украинца в Мехелене раскритиковал неназванный партнер

Украинского легионера, правого вингера Марьяна Шведа, который выступает в бельгийском "Мехелене", раскритиковал в прессе наставник команды Вутер Вранкен и партнер по команде, который не захотел называть свое имя.

Оба акцентируют в разговоре с hln.be, что речь идет не собственно о футболе, а о характере и отношении украинского игрока к своей же команде.

Я не собираюсь больше тратить на него [Марьяна Шведа] время. Игроки и персонал делали все возможное, чтобы влить Шведа в коллектив. Но он ставит себя выше команды! Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет. Игроки и персонал говорили с ним несколько раз, я разговаривал с ним наедине. Но мы не получили ответа. Если ты хочешь быть одиночкой, ты можешь, но тогда иди играть в бильярд или что-то в этом роде. Тогда вам не место в этой команде, где все - друг за друга. Он интроверт, а его высокомерие только ухудшает ситуацию. Есть много игроков, которые не выжимают из карьеры максимум, несмотря на свои качества. Случай Шведа может стать таким же. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если этого не произойдет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше команду.

Неназванный партнер Шведа в "Мехелене" назвал Марьяна "робким парнем".

Он силен в игре один в один и хорошо завершает атаки. У него есть множество качеств. Но у него невероятно плохое отношение. Я понимаю, почему тренер недоволен.

В очередном матче чемпионата Бельгии Швед был в заявке, но весь поединок просидел на скамейке запасных. А "Мехелен" на выезде сыграл вничью 2:2 с "Стандардом".

Напомним, что в "Мехелене" Швед выступает в аренде, его контракт принадлежит шотландскому "Селтику", где в Марьяна также были проблемы.