  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Новые проблемы Шведа. Украинца в Мехелене раскритиковал неназванный партнер
В тренде

Новые проблемы Шведа. Украинца в Мехелене раскритиковал неназванный партнер

Наши за границей
(1 голосов)

Зовут интровертом, который ставит себя выше команды

Новые проблемы Шведа. Украинца в Мехелене раскритиковал неназванный партнер
Новина українською

Украинского легионера, правого вингера Марьяна Шведа, который выступает в бельгийском "Мехелене", раскритиковал в прессе наставник команды Вутер Вранкен и партнер по команде, который не захотел называть свое имя.

Оба акцентируют в разговоре с hln.be, что речь идет не собственно о футболе, а о характере и отношении украинского игрока к своей же команде.

Я не собираюсь больше тратить на него [Марьяна Шведа] время. Игроки и персонал делали все возможное, чтобы влить Шведа в коллектив. Но он ставит себя выше команды! Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет. Игроки и персонал говорили с ним несколько раз, я разговаривал с ним наедине. Но мы не получили ответа.

Если ты хочешь быть одиночкой, ты можешь, но тогда иди играть в бильярд или что-то в этом роде. Тогда вам не место в этой команде, где все - друг за друга. Он интроверт, а его высокомерие только ухудшает ситуацию.

Есть много игроков, которые не выжимают из карьеры максимум, несмотря на свои качества. Случай Шведа может стать таким же. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если этого не произойдет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше команду.

Неназванный партнер Шведа в "Мехелене" назвал Марьяна "робким парнем".

Он силен в игре один в один и хорошо завершает атаки. У него есть множество качеств. Но у него невероятно плохое отношение. Я понимаю, почему тренер недоволен.

В очередном матче чемпионата Бельгии Швед был в заявке, но весь поединок просидел на скамейке запасных. А "Мехелен" на выезде сыграл вничью 2:2 с "Стандардом".

Напомним, что в "Мехелене" Швед выступает в аренде, его контракт принадлежит шотландскому "Селтику", где в Марьяна также были проблемы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Бельгии Стандард (Льеж) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
07.12.2020 в 10:05
Нелюдимом можно быть, но ответственным, работоспособным, отзывчивым, и упрямым в достижении цели, а этот же просто эгоист, который не следует командным правилам - такие никому не нравятся.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
07.12.2020 в 10:06
Откуда такая точная характеристика?
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
07.12.2020 в 09:34
"речь идет не собственно о футболе" - похоже Швед не так уж и виноват, возможно там идет интенсивный "тимбилдинг", а это далеко не всякий сможет - заглядывать там каждому в ж.опу или просто притворяться, что ты весь в доску свой типа Зинченка или Толика-предателя. Но если у Марьяна сильно уж нелюдимый характер, то вот это прыгание по клубах и вообще переход в Европу - очень большая ошибка. Тогда наоборот надо сидеть в одном клубе и добиваться своей работой такого уровня/статуса, чтобы на личные качества перестали обращать внимание
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
07.12.2020 в 08:59
Заканчивай карьеру гоу хом и не позорься
Ответить
0
0
ferzz (Gluhiv)
07.12.2020 в 10:08
С чего это он должен заканчивать? На крайняк вернется в Украину и будет зарабатывать в месяц больше твоей пятилетней зарплаты.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...