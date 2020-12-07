Мехелен будет решать ситуацию с Марьяном Шведам во время зимней паузы
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Спортивный директор бельгийского "Мехелена" Вилфрид ван Хооф прокомментировал ситуацию с украинским полузащитником Марьяном Шведом.
Оценим ситуацию с Шведам во время зимнего перерыва, - сказал он изданию HLN.
Напомним, что накануне недовольство отношением к работе Шведу упрекнул главный тренер "Мехелена" и один из игроков.
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