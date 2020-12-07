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Мехелен будет решать ситуацию с Марьяном Шведам во время зимней паузы

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Мехелен будет решать ситуацию с Марьяном Шведам во время зимней паузы
Новина українською

Спортивный директор бельгийского "Мехелена" Вилфрид ван Хооф прокомментировал ситуацию с украинским полузащитником Марьяном Шведом.

Оценим ситуацию с Шведам во время зимнего перерыва, - сказал он изданию HLN.

Напомним, что накануне недовольство отношением к работе Шведу упрекнул главный тренер "Мехелена" и один из игроков.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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