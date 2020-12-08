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Цыганык: Марьян Швед в межсезонье имел выбор - не только Мехелен

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Обращались и к Андрею Шевченко

Цыганык: Марьян Швед в межсезонье имел выбор - не только Мехелен
Новина українською

Греческий АЕК в межсезонье интересовался услугами украинского 23-летнего вингера Марьяна Шведа, который сейчас выступает в аренде бельгийского "Мехелена", заявляет журналист Игорь Цыганык.

Главный тренер греческого клуба Массимо Каррера хотел взять украинца на правах аренды у шотландского "Селтика".

По этому поводу Каррера разговаривал с коучем сине-желтых Андреем Шевченко - тот дал Шведу хорошую характеристику.

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В статье: Украина Массимо Каррера Селтик (Глазго) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
Football Hub

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