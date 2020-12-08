Цыганык: Марьян Швед в межсезонье имел выбор - не только Мехелен
Обращались и к Андрею Шевченко
Греческий АЕК в межсезонье интересовался услугами украинского 23-летнего вингера Марьяна Шведа, который сейчас выступает в аренде бельгийского "Мехелена", заявляет журналист Игорь Цыганык.
Главный тренер греческого клуба Массимо Каррера хотел взять украинца на правах аренды у шотландского "Селтика".
По этому поводу Каррера разговаривал с коучем сине-желтых Андреем Шевченко - тот дал Шведу хорошую характеристику.
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Источник:Football Hub
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