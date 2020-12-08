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Соболь и Ракицкий выйдут в старте своих команд в матчах 6-го тура ЛЧ

Наши за границей
(1 голосов)

Брюгге попробует на выезде обыграть Лацио, Зенит в почти товарищеском матче примет Боруссию Д

Соболь и Ракицкий выйдут в старте своих команд в матчах 6-го тура ЛЧ
Новина українською

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов с Лацио.

Также в этой группе в старте Зенита на дортмундскую Боруссию выйдет Ярослав Ракицкий.

Оба поединка начнутся в 19:55.

Отметим, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов Брюгге нужно обыгрывать Лацио. Зенит, в свою очередь, потерял шансы даже на 3-е место в группе.

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В статье: Ярослав Ракицкий Боруссия (Дортмунд) Брюгге Эдуард Соболь Зенит (Санкт-Петербург) Лацио (Рим)
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Комментарии (2)
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911+ (Харків)
08.12.2020 в 20:05
Не понимаю зачем UA--Футбол писать про Ярика не в разделе истории? Он сделал свой выбор безповоротно. P.S. А Зинченко что? не в старте?
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Опасево (Кыйив)
08.12.2020 в 19:46
Ярик красава!
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