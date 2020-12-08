Соболь и Ракицкий выйдут в старте своих команд в матчах 6-го тура ЛЧ
Брюгге попробует на выезде обыграть Лацио, Зенит в почти товарищеском матче примет Боруссию Д
Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 6-го тура
Также в этой группе в старте Зенита на дортмундскую Боруссию выйдет Ярослав Ракицкий.
Оба поединка начнутся в 19:55.
Отметим, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов Брюгге нужно обыгрывать Лацио. Зенит, в свою очередь, потерял шансы даже на 3-е место в группе.
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Комментарии (2)
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911+ (Харків)
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Опасево (Кыйив)
08.12.2020 в 19:46
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