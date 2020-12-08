Соболь и Ракицкий выйдут в старте своих команд в матчах 6-го тура ЛЧ

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов с Лацио.

Также в этой группе в старте Зенита на дортмундскую Боруссию выйдет Ярослав Ракицкий.

Оба поединка начнутся в 19:55.

Отметим, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов Брюгге нужно обыгрывать Лацио. Зенит, в свою очередь, потерял шансы даже на 3-е место в группе.