Ребров увидел ошибку своих игроков, когда Динамо забивало гол
Игра на стандарте
Сергей Ребров, наставник венгерского "Ференцвароша", подытожил в комментарии ТК Футбол поединок с киевским "
Матч получился хорошим. Я горд за свою команду, особенно в первом тайме. К сожалению, мы не создавали много моментов, но играли против "Динамо" на выезде, а это непросто. Все сломал забитый гол. После него нужно было что-то менять. Мы постарались, но не забили. И эта ЛЧ поможет игрокам "Ференцвароша". Никто из них раньше не играл в этом турнире. Этот опыт поможет им в чемпионате, они надеются вернуться в ЛЧ в следующем году.
В таких матчах не бывает много моментов, мы создали 2-3 очень хорошие. Если бы использовали их - была бы другая игра. На таком уровне очень сложно создать 5-6 моментов. "Динамо" реализовало один свой момент и выиграло матч. В "Динамо" всегда наигрывают стандарты, и мы стараемся наигрывать. Мяч попал в зону, нужно разбираться, кто должен был быть с игроком. Мы поставили третьего игрока в стенку, наверное, это было лишнее. Нужно было контролировать центральную зону, из которой нам и забили.
После пропущенного гола всегда тяжело. Когда пропускаешь, то знаешь, что нужно забивать два. Это не просто. Если бы мы быстро отыгрались, то были бы хорошие шансы. "Динамо" после забитого мяча очень компактно оборонялось, непросто было создавать моменты.
Наверное, не хватило мастерства. До этого матча не только "Динамо" готовилось. Мои ребята переживали, ведь знали, что есть шансы. Непросто преодолеть психологическое давление. Не могу сказать, что в игроков нет мастерства, просто в каких-то моментах хорошо сыграл Бущан, в каких-то - не повезло. Главное, что мы создавали эти моменты.
Если делать итог ЛЧ, то провели хороший второй тайм с "Динамо" дома, отыгрались. С "Ювентусом" и "Барселоной" тоже были хорошие матчи, но с этими командами сложно конкурировать. И сегодня была хорошая игра, это большой опыт для игроков. Будем возвращаться к своему чемпионата и пытаться вернуться в этот турнир.
Зубков до этого не играл из-за травмы. Надеюсь, это позади. Это важный игрок для нас.
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