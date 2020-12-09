Ребров увидел ошибку своих игроков, когда Динамо забивало гол

Сергей Ребров, наставник венгерского "Ференцвароша", подытожил в комментарии ТК Футбол поединок с киевским " Динамо " в Лиге чемпионов (0:1) и вылет его команды из еврокубков.

Матч получился хорошим. Я горд за свою команду, особенно в первом тайме. К сожалению, мы не создавали много моментов, но играли против "Динамо" на выезде, а это непросто. Все сломал забитый гол. После него нужно было что-то менять. Мы постарались, но не забили. И эта ЛЧ поможет игрокам "Ференцвароша". Никто из них раньше не играл в этом турнире. Этот опыт поможет им в чемпионате, они надеются вернуться в ЛЧ в следующем году. В таких матчах не бывает много моментов, мы создали 2-3 очень хорошие. Если бы использовали их - была бы другая игра. На таком уровне очень сложно создать 5-6 моментов. "Динамо" реализовало один свой момент и выиграло матч. В "Динамо" всегда наигрывают стандарты, и мы стараемся наигрывать. Мяч попал в зону, нужно разбираться, кто должен был быть с игроком. Мы поставили третьего игрока в стенку, наверное, это было лишнее. Нужно было контролировать центральную зону, из которой нам и забили.