  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зубков о поражении в Киеве: Счет матча - не по игре, Динамо просто повезло
В тренде

Зубков о поражении в Киеве: Счет матча - не по игре, Динамо просто повезло

Наши за границей
(2 голосов)

Не может смириться

Зубков о поражении в Киеве: Счет матча - не по игре, Динамо просто повезло
Новина українською

Вингер венгерского "Ференцвароша" и национальной сборной Украины Александр Зубков после поражения от "Динамо" в 6 туре Лиги чемпионов ответил на вопрос ТК Футбол об игре.

- Результат соответствует тому, что происходило на поле?

- Хороший вопрос. Думаю, все видели, что счет не по игре. Мы приехали в Киев, чтобы с первых минут демонстрировать наш футбол, пытались прессинговать на половине поля соперника. У нас это хорошо получалось. У нас были неплохие шансы забить в каждом из таймов. Поэтому все то смазано.

- Победил опыт или что-то другое?

- Наверное, везение.

- После пропущенного гола опустили руки?

- Просто было обидно отдать столько сил, иметь моменты и из ничего пропустить. Это был полумомент: прострел, рикошет, гол. Какое-то опустошение было. Но мы старались друг друга подбадривать. Ребров сделал замены, которые усилили игру. Но не дожали.

В любом случае эта ЛЧ для нас - опыт. Были хорошие шансы пройти дальше. Надеюсь, в следующем году мы снова пробьемся в еврокубки, и все будет хорошо. На каждую игру мы выходили и пытались наслаждаться ею. Знаете, как было приятно от того, как радовался "Ювентус", когда на последних минутах забил нам победный гол. Они радовались, будто выиграли ЛЧ! Для нас это лучшая похвала и награда, но такие большие команды чуть додавливают нас в конце. Ребров поблагодарил команду за эту ЛЧ и сказал, что рад за сегодняшнюю игру, но в таких матчах нужно забивать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Golfik25 (Киев)
09.12.2020 в 09:39
Типичный крот)) раз на тр пошло, то в 1 матче вам повезло, когда смогли два мяча забить в 2 тайме после того как расслабились Динамовцы от легкого 1 тайма и удаления Сидорчука. Так бы фиг, вы взяли ничью. А вчерашний матч, кто вам доктор, что вы весь матч давили, а толку ноль, а Динамо воспользовались ошибкой и забили свой гол. Так что, кротик ротик офик. Уважаю Ференц и Реброва, но зубков гнилой у них.
Ответить
+2
0
alktus (Хмельницкий)
09.12.2020 в 09:45
так крот не бывает бывшим.
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 09:38
Где реально был счет не по игре, так это в Будапеште, где Динамо должно было победить!
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 09:38
Не може змиритися? Рубашку йому з довгими рукавами...Дивись, бо скоро в Маріуполі знову опинишся у засланні. Тим більше що у ФБ був рівно один гольовий момент у другому таймі (Токмак).
Ответить
+1
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
09.12.2020 в 09:28
Шахтерский опыт нытья не пропьёшь :)
Ответить
+6
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
09.12.2020 в 09:16
Не согласен я с тобой. Что такого сделала твоя команда что б победить. Динамо играло по результату. И вы должны были идти вперёд. Ну и много находили? Из всего что сейчас вспоминается это удар под штангу (Бущан выручил). И это все за 90 мин
Ответить
+5
0
storm_ua (Николаев)
09.12.2020 в 09:16
Играли конечно на порядок лучше чем дыня, но мало по воротам пробивали, все пытались до верного разыграть. И это главная ошибка. Надо было долбить со средней дистанции, дворовики бы полностью посыпались.ДК дворовая команда, без тактики, стратегии и тренера, и руководит этим балаганом чувак, который выдает себя за тренера.
Ответить
0
-7
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
09.12.2020 в 09:18
Это ты выдает себя за болельщика. А Луческу уже давно доказал что с тренерским мастерством у него все хорошо
Ответить
+7
0
Просто Квашин (Харьков)
09.12.2020 в 09:24
Да престижнее дыней быть, чем как ты - заднеприводным павианом, которого дрючат все павианы вокруг...
Ответить
+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 09:40
0-10 у двох - це звичайно антирекорд мабуть років ще на 10...) Правда два роки тому було 0-9 з Манчестер Сіті.
0
0
MIG-40 (Одесса)
09.12.2020 в 10:02
Думаю не стоит говорить так о тренера, о Луческо. Тренер он очень даже хороший! Суперкубок, выход в ЛЧ, выход в весение еврокубки, первое место в чемпионате Украины с теми игроками, которых весной уже никто не считал за футболистов, способных на что-либо! Это не везение, а мастерство и опыт тренера.
Ответить
0
0
can (Торонто, Львов)
09.12.2020 в 08:59
Везение не при чем. Победил опыт командный и тренерский. Удачи вам в следующих ЕК. В коментах про матч только несколько человек отметили Зубкова. А зря. Видно - футболист растет на глазах. Сборная получила еще одного квалифицированного игрока
Ответить
+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2020 в 08:58
Повезло- это когда соперник создаёт туеву хучу моментов и не забивает, а ты используешь какой-то полумомент. Что-то я вообще не припоминаю к Фради опасных моментов, кроме выстрела черненького по воронам в первом тайме
Ответить
+6
-1
can (Торонто, Львов)
09.12.2020 в 09:03
Понравился пас в разрез Зубкова во втором тайме (тоже какой-то черненький не использовал) и его удар с подкруткой.
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...