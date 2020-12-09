Зубков о поражении в Киеве: Счет матча - не по игре, Динамо просто повезло
Не может смириться
Вингер венгерского "Ференцвароша" и национальной сборной Украины Александр Зубков после поражения от "
- Результат соответствует тому, что происходило на поле?
- Хороший вопрос. Думаю, все видели, что счет не по игре. Мы приехали в Киев, чтобы с первых минут демонстрировать наш футбол, пытались прессинговать на половине поля соперника. У нас это хорошо получалось. У нас были неплохие шансы забить в каждом из таймов. Поэтому все то смазано.
- Победил опыт или что-то другое?
- Наверное, везение.
- После пропущенного гола опустили руки?
- Просто было обидно отдать столько сил, иметь моменты и из ничего пропустить. Это был полумомент: прострел, рикошет, гол. Какое-то опустошение было. Но мы старались друг друга подбадривать. Ребров сделал замены, которые усилили игру. Но не дожали.
В любом случае эта ЛЧ для нас - опыт. Были хорошие шансы пройти дальше. Надеюсь, в следующем году мы снова пробьемся в еврокубки, и все будет хорошо. На каждую игру мы выходили и пытались наслаждаться ею. Знаете, как было приятно от того, как радовался "Ювентус", когда на последних минутах забил нам победный гол. Они радовались, будто выиграли ЛЧ! Для нас это лучшая похвала и награда, но такие большие команды чуть додавливают нас в конце. Ребров поблагодарил команду за эту ЛЧ и сказал, что рад за сегодняшнюю игру, но в таких матчах нужно забивать.
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