Вывод с трех событий. В Мехелене объяснили, почему возникли проблемы с Марьяном Шведам
Опоздал, отказывает своим же, не умеет общаться
Украинский вингер Марьян Швед нравится в бельгийском "Мехелене" как футболист, но команду и клуб не устраивают внефутбольные отношения с игроком, замечает ТаТоТаке.
Как пояснил Михаил Спиваковский, Мехелен в Бельгии всегда был известен прежде всего крепким коллективом.
А к Шведу они никак не могут достучаться, присоединить его к этому коллективу. Они сначала думали, что он просто стеснительный. А теперь - что такое поведение для него - норма.
Спиваковский назвал три события, после которых в "Мехелене" пришли к такому выводу.
Периодически Швед опаздывает на плановые мероприятия команды. На прошлой неделе в пятницу он забыл взять обувь, а она должна была быть одинаковой во всех игроков. Мелочь, но неприятно.
Второе - он отказывается от интервью, даже собственным клубным СМИ. Поэтому они не могут сделать обязательные для каждого игрока клипы, чтобы выставить их на сайт или на клубное телевидение.
И в-третьих, менеджер "Мехелена" пытался сблизиться с игроком, повел Марьяна на ужин. Эта мера, по его словам, оказалась очень неприятной, потому что Швед за весь ужин сказал всего несколько слов.
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