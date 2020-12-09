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Вывод с трех событий. В Мехелене объяснили, почему возникли проблемы с Марьяном Шведам

Наши за границей
(2 голосов)

Опоздал, отказывает своим же, не умеет общаться

Вывод с трех событий. В Мехелене объяснили, почему возникли проблемы с Марьяном Шведам
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Украинский вингер Марьян Швед нравится в бельгийском "Мехелене" как футболист, но команду и клуб не устраивают внефутбольные отношения с игроком, замечает ТаТоТаке.

Как пояснил Михаил Спиваковский, Мехелен в Бельгии всегда был известен прежде всего крепким коллективом.

А к Шведу они никак не могут достучаться, присоединить его к этому коллективу. Они сначала думали, что он просто стеснительный. А теперь - что такое поведение для него - норма.

Спиваковский назвал три события, после которых в "Мехелене" пришли к такому выводу.

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Периодически Швед опаздывает на плановые мероприятия команды. На прошлой неделе в пятницу он забыл взять обувь, а она должна была быть одинаковой во всех игроков. Мелочь, но неприятно.

Второе - он отказывается от интервью, даже собственным клубным СМИ. Поэтому они не могут сделать обязательные для каждого игрока клипы, чтобы выставить их на сайт или на клубное телевидение.

И в-третьих, менеджер "Мехелена" пытался сблизиться с игроком, повел Марьяна на ужин. Эта мера, по его словам, оказалась очень неприятной, потому что Швед за весь ужин сказал всего несколько слов.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (12)
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octavi4 (Warszawa)
09.12.2020 в 13:25
А 100 грамм предлогали перед ужином?
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БезумныйОтФутбола (Харьков)
09.12.2020 в 13:08
Может под понятием "сблизиться" Марьян все не так понял, вот оно и пошло все "шкереберть"?
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rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 13:13
Можливо Мар'яну був не до вподоби менеджер клубу....тому він просто на халяву поїв, не звертаючи уваги на залицяння і почемчикував після трапези додому.
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vlotko (Броди)
09.12.2020 в 13:03
Так він, мабуть, не знає мови.
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0
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rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 13:06
Гадаю там таки вкурсі, що він ні французькою ні нідерландською не шпрехає. Не думаю що з ним могли намагатись говорити без перекладача. Є просто такий тип людей, які не вважають за необхідне говорити, навіть коли їм ставлять питання. Бо вони думають що нічого важливого або нового не скажуть. Сам не розумію таких індивідів.
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0
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 12:52
Ему некомфортно общаться и давать интервью ибо он не знает бельгийского. Не у каждого человека есть способность к изучению иностранных языков. Что вам непонятно? Марьян, возвращайся в Украину, ты нужен нашему чемпионату!!!
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alktus (Хмельницкий)
09.12.2020 в 13:03
Бельгийского???? А что, есть такой язык?
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+1
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rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 13:03
Випередив мене на декілька секунд!!!)))
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Cerega15 (Kherson)
09.12.2020 в 13:08
Поэтому и не знает. Тут никакой ошибки, как видишь.
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Хиденг (Днепр)
09.12.2020 в 12:50
Когда я ем, я глух и нем!
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 12:52
100%!)
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rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 13:09
Це правило можливо доречне на режимних об'єктах типу в'язниці чи концтабору. В сучасному світі спільна вечеря не є актом поглинання їжі, а більше соціальний процес, де комунікація стоїть попереду. Якось так. А Швед думав напевне, що його в столовку привели поїсти))))
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