Вывод с трех событий. В Мехелене объяснили, почему возникли проблемы с Марьяном Шведам

Украинский вингер Марьян Швед нравится в бельгийском "Мехелене" как футболист, но команду и клуб не устраивают внефутбольные отношения с игроком, замечает ТаТоТаке.

Как пояснил Михаил Спиваковский, Мехелен в Бельгии всегда был известен прежде всего крепким коллективом.

А к Шведу они никак не могут достучаться, присоединить его к этому коллективу. Они сначала думали, что он просто стеснительный. А теперь - что такое поведение для него - норма.

Спиваковский назвал три события, после которых в "Мехелене" пришли к такому выводу.

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