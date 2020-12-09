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Зинченко не попал в заявку Сити на матч ЛЧ с Марселем

Наши за границей
(1 голосов)

Сегодня без украинца

Зинченко не попал в заявку Сити на матч ЛЧ с Марселем
Новина українською

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не сыграет в матче 6-го тура Лиги чемпионов с Марселем.

Украинец не попал в заявку горожан на матч.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за Сити в 5 матчах, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Манчестер Сити Марсель Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:08
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- vk.sv/TLI7tH
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Technical
09.12.2020 в 22:56
Погано, у такій грі міг би й зіграти
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Pokeruga (Кропивницкий)
09.12.2020 в 22:54
Пара-пара-пам-оу! (а если серьёзно то - абыдно конешн) =(
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balamyt (Boston)
09.12.2020 в 22:27
Жаль что его. Игнорируют. .эта игра ничего. Для МС. все. Равное значит
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