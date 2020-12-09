Зинченко не попал в заявку Сити на матч ЛЧ с Марселем
Сегодня без украинца
Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не сыграет в матче 6-го тура
Украинец не попал в заявку горожан на матч.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
В нынешнем сезоне украинец сыграл за Сити в 5 матчах, результативными действиями не отмечался.
Tonight's City line-up! ????— Manchester City (@ManCity) December 9, 2020
XI | Steffen, Walker, Garcia, Laporte, Ake, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, Torres
SUBS | Carson, Stones, Sterling, Jesus, Aguero, De Bruyne, Mendy, Cancelo, Nmecha, Doyle, Palmer, Bernabe
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Cr0GPNutBx
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Комментарии (3)
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vsevolodgrisha
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Technical
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Pokeruga (Кропивницкий)
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balamyt (Boston)
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