Зинченко не попал в заявку Сити на матч ЛЧ с Марселем

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не сыграет в матче 6-го тура Лиги чемпионов с Марселем.

Украинец не попал в заявку горожан на матч.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за Сити в 5 матчах, результативными действиями не отмечался.