Ярмоленко: У меня были в Англии разные отрезки, но в Вест Хэме мне очень нравится

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко рассказал о том, как проходила его адаптация в АПЛ.

- Английский футбол отличается от футбола в Германии. У меня были в Англии хорошие, но и не очень удачные удачные отрезки. К тому же я получил осенью 2018 года очень тяжелую травму и выбыл на 10 месяцев. Но такое случается порой в футболе. Нет никакой гарантии, что ты всегда будешь здоров. Но мне всё очень нравится в "Вест Хэме".

- Что Вас больше всего поражает в английском футболе?

- Есть одна очень интересная особенность: В большинстве матчей есть явный фаворит, но если вы после игры посмотрите на результаты, но увидите, что почти каждый выходной случается как минимум один достаточно большой сюрприз. Даже "андердог" может обыграть топ-клуб. Также в АПЛ очень много классных игроков, тут футбол на высшем уровне. Он здесь очень быстрый, с высокой интенсивностью и требует хороший физической подготовки. Здесь нелегко играть.

- Что доставило Вам больше трудностей после прибытия в Англию? С чем у Вас возникли проблемы?

- В принципе, всё прошло достаточно хорошо. У меня было больше проблем с обустройством и адаптацией в Дортмунде.

Когда я приехал в Англию, мне сразу же помогали во всех ситуациях. В клубе есть люди, которые помогут вам найти квартиру и подходящую школу для детей. Это помогло мне невероятно структурировать и управлять своей повседневной жизнью, чтобы я мог на 100 процентов сконцентрироваться на футболе. Обычно это не так просто, когда ты переезжаешь в новую страну. Поэтому я очень благодарен сотрудникам и клубу.