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Брюгге сомневается в целесообразности выкупа Соболя. Местные СМИ критикуют украинца

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Матч ЛЧ с Лацио украинец не доиграл из-за удаления

Брюгге сомневается в целесообразности выкупа Соболя. Местные СМИ критикуют украинца
Новина українською

Бельгийский "Брюгге" пока что не принял окончательного решения по возможному выкупу арендованного у "Шахтера" украинского защитника Эдуарда Соболя.

Как пишет Voetbalprimeur, руководство клуба сомневается в целесообразности выкупа игрока, который проводит не лучший сезон, что особенно было заметно в матчах Лиги чемпионов.

Так, очередная волна критики в сторону украинца прошла в местных СМИ после недавнего матча ЛЧ с "Лацио", где Соболь получил красную карточку, а команда, в итоге, сыграв 2:2, не смогла выйти в плей-офф турнира.

Напомним, что Соболь играет за "Брюгге" с 2019 года, а стоимость его выкупа составляет 4 млн евро.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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