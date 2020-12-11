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Украинец попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы

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Он нечасто имеет шанс в своей команде

Украинец попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы
Новина українською

Центральный защитник австрийского ЛАСК и национальной сборной Украины Евгений Чеберко попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы.

Австрийцы с Чеберко в составе обыграли болгарский "Лудогорец" со счетом 3:1. Евгений Чеберко отыграл весь матч.

Несмотря на победу ЛАСК занял 3 место в группе и выбыл из розыгрыша ЛЕ, впрочем, как и "Лудогорец", который финишировал на последнем месте.

  • Тэтэрушану (Милан)
  • Далот (Милан)
  • Чеберко (ЛАСК)
  • Гвардиола (Динамо Загреб)
  • Саборит (Маккаби Тель-Авив)
  • Кастрати (Динамо Загреб)
  • Эйкрем (Мольде)
  • Ло Чельсо (Тоттенхэм)
  • Бейли (Байер)
  • Бейер (Хоффенхайм)
  • Пиру (ПСВ)
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В статье: Лига Европы Евгений Чеберко ЛАСК
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