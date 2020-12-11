Украинец попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы

Центральный защитник австрийского ЛАСК и национальной сборной Украины Евгений Чеберко попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы.

Австрийцы с Чеберко в составе обыграли болгарский "Лудогорец" со счетом 3:1. Евгений Чеберко отыграл весь матч.

Несмотря на победу ЛАСК занял 3 место в группе и выбыл из розыгрыша ЛЕ, впрочем, как и "Лудогорец", который финишировал на последнем месте.