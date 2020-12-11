Украинец попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы
Он нечасто имеет шанс в своей команде
Центральный защитник австрийского ЛАСК и национальной сборной Украины Евгений Чеберко попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы.
Австрийцы с Чеберко в составе обыграли болгарский "Лудогорец" со счетом 3:1. Евгений Чеберко отыграл весь матч.
Несмотря на победу ЛАСК занял 3 место в группе и выбыл из розыгрыша ЛЕ, впрочем, как и "Лудогорец", который финишировал на последнем месте.
- Тэтэрушану (Милан)
- Далот (Милан)
- Чеберко (ЛАСК)
- Гвардиола (Динамо Загреб)
- Саборит (Маккаби Тель-Авив)
- Кастрати (Динамо Загреб)
- Эйкрем (Мольде)
- Ло Чельсо (Тоттенхэм)
- Бейли (Байер)
- Бейер (Хоффенхайм)
- Пиру (ПСВ)
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