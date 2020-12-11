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Ярмоленко вне заявки Вест Хэма на матч с Лидсом

Наши за границей
(1 голосов)

Снова без украинца

Ярмоленко вне заявки Вест Хэма на матч с Лидсом
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку своей команды на выездной матч 12-го тура АПЛ с "Лидсом".

Поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 8 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Последний раз на поле в составе "молотобойцев" Ярмоленко выходил 31 октября в матче с "Ливерпулем" (1:2).

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В статье: Андрей Ярмоленко Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 21:09
Он не против.
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