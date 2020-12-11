Ярмоленко вне заявки Вест Хэма на матч с Лидсом
Снова без украинца
Украинский вингер "Вест Хэма"
Поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 8 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Последний раз на поле в составе "молотобойцев" Ярмоленко выходил 31 октября в матче с "Ливерпулем" (1:2).
A first start for @Benrahma2 ????— West Ham United (@WestHam) December 11, 2020
Here's how we line up for #LEEWHU... pic.twitter.com/tkMczSu68P
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Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 21:09
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