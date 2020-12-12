Рудько выдал рекордную серию Пафоса без пропущенных голов
Артур не пропускал 626 минут
Вратарь "Пафоса" Артур Рудько установил клубный рекорд, не пропускав на протяжении 626 минут.
Его серия началась в матче 28 сентября против "Олимпиакоса" из Никосии (1:2) и закончилась 6 декабря во встрече с "Эрмисом" (1:1).
В этом сезоне украинец провел 13 матчей, в 7 из которых отыграл на ноль.
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