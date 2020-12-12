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Рудько выдал рекордную серию Пафоса без пропущенных голов

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Артур не пропускал 626 минут

Рудько выдал рекордную серию Пафоса без пропущенных голов
Новина українською

Вратарь "Пафоса" Артур Рудько установил клубный рекорд, не пропускав на протяжении 626 минут.

Его серия началась в матче 28 сентября против "Олимпиакоса" из Никосии (1:2) и закончилась 6 декабря во встрече с "Эрмисом" (1:1).

В этом сезоне украинец провел 13 матчей, в 7 из которых отыграл на ноль.

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В статье: Артур Рудько Пафос
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