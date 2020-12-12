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Милевский: Хочу закончить в Украине, но за копейки играть не буду

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист вернулся в Украину

Милевский: Хочу закончить в Украине, но за копейки играть не буду
Новина українською

Уже экс-нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский поделился мыслями на счет своего будущего:

"С Панковым уже 100 лет это обсуждали. Соглашусь, если будет классный [адаптировано под культурное соответствие] контракт за пределами Украины. Мы можем завершить карьеру в другом месте. Но суть в том, если у кого есть желание и у нас совпадут все моменты, то я здесь вырос как футболист. Конечно, мне хочется здесь закончить. Но за копейки я не хочу играть в Украине. Жизнь покажет.

Тренерская карьера? Я сколько раз уже говорил, что пока тренером трудно себя представить. Я себя представляю другим человеком в будущем. У нас там есть с Сашей Панковым свои вопросы, мы движемся в разных направлениях. Стать тренером - это нелегкое дело ", - сказал игрок в интервью.

Артем Милевский в прошлом сезоне в составе "Динамо-Брест" провел 31 матч, забив шесть голов и отдав восемь ассистов. Контракт футболиста с белорусским клубом заканчивается 31 декабря и украинец не планирует продлевать его. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 100 тыс евро.

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В статье: Артем Милевский Александр Панков
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Источник:
SportArenaTV

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
12.12.2020 в 15:36
Клоун. А кто ему будет башлять 400 к зелени в год в его разобранном состоянии в 35 лел как в Бресте? Это белорусы его баловали, а здесь по его уровню играть ему за Ингулец или Минай за копейки.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 15:34
Цікаво, що для нього копійки: мабуть тисяч 7-8 зелені?
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LAZ E183 (Рига)
12.12.2020 в 15:22
В Волинь чи Оболонь-Бровар буде норм.
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code906 (Kiev)
12.12.2020 в 15:21
Хитрый жук.
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