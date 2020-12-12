Милевский: Хочу закончить в Украине, но за копейки играть не буду

Уже экс-нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский поделился мыслями на счет своего будущего:

"С Панковым уже 100 лет это обсуждали. Соглашусь, если будет классный [адаптировано под культурное соответствие] контракт за пределами Украины. Мы можем завершить карьеру в другом месте. Но суть в том, если у кого есть желание и у нас совпадут все моменты, то я здесь вырос как футболист. Конечно, мне хочется здесь закончить. Но за копейки я не хочу играть в Украине. Жизнь покажет.

Тренерская карьера? Я сколько раз уже говорил, что пока тренером трудно себя представить. Я себя представляю другим человеком в будущем. У нас там есть с Сашей Панковым свои вопросы, мы движемся в разных направлениях. Стать тренером - это нелегкое дело ", - сказал игрок в интервью.