Роман Зозуля заразился коронавирусом
Украинский нападающий пропустит следующий матч Сегунды
Официальный сайт ФК "Альбасете" сообщает, что украинский форвард Роман Зозуля заболел коронавирусом. 31-летний нападающий получил положительный тест на COVID-19.
Зозуля находится на самоизоляции у себя дома. Клуб информирует, что самочуствие Романа в порядке.
Вчера, 11-го декабря у украинского футболиста появились симптомы и руководство "Альбасете" не включило Зозулю на матч испанской Сегунды против "Кастельона".
В текущей кампании второго испанского дивизиона Роман Зозуля принял участие в 17 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:ФК "Альбасете"
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Комментарии (4)
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Serhio79 (Kyiv)
12.12.2020 в 16:51
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Litb@rski (Кёльн)
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Serhio79 (Kyiv)
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balamyt (Boston)
12.12.2020 в 16:46
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