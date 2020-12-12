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Роман Зозуля заразился коронавирусом

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский нападающий пропустит следующий матч Сегунды

Роман Зозуля заразился коронавирусом
Новина українською

Официальный сайт ФК "Альбасете" сообщает, что украинский форвард Роман Зозуля заболел коронавирусом. 31-летний нападающий получил положительный тест на COVID-19.

Зозуля находится на самоизоляции у себя дома. Клуб информирует, что самочуствие Романа в порядке.

Вчера, 11-го декабря у украинского футболиста появились симптомы и руководство "Альбасете" не включило Зозулю на матч испанской Сегунды против "Кастельона".

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В текущей кампании второго испанского дивизиона Роман Зозуля принял участие в 17 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) коронавирус
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Источник:
ФК "Альбасете"

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Комментарии (4)
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Serhio79 (Kyiv)
12.12.2020 в 16:51
А чому Романа до національної збірної не викликають?Востаннє за збірну Роман,якщо не помиляюсь, грав ще на Євро-2016.А за тренерської каденції Зозулю взагалі до збірної не запрошувався...Чому?Невже старший за Зозулю Мораїс краще?
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Litb@rski (Кёльн)
12.12.2020 в 17:05
Он в сегунде забивает крайне редко....какая сборная....
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Serhio79 (Kyiv)
12.12.2020 в 16:49
Найскорішого одужання Роману!
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balamyt (Boston)
12.12.2020 в 16:46
А что Роману в свои 31 делать в Украине ..Выше головы уже не пригнеш..(.Он не Ибрагимович.и тем более не Роналду с Месси ) Там в Испании он с семьей , играет в тепле и в почете..Пусть тут уже Селя и Гладкий играют..Турция ведь не Испания..
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