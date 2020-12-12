Роман Зозуля заразился коронавирусом

А что Роману в свои 31 делать в Украине ..Выше головы уже не пригнеш..(.Он не Ибрагимович.и тем более не Роналду с Месси ) Там в Испании он с семьей , играет в тепле и в почете..Пусть тут уже Селя и Гладкий играют..Турция ведь не Испания..