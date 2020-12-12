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Лунин показал, как парирует удары на тренировке Реала перед матчем с Атлетико. ВИДЕО

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Голкипер готов к дерби

Лунин показал, как парирует удары на тренировке Реала перед матчем с Атлетико. ВИДЕО
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Вратарь сборной Украины и "сливочных" Андрей Лунин продемонстрировал свои сейвы на тренировке накануне матча Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетико". Украинец выложил видеонарезку с отраженными ударами от Карима Безнзема, Серхио Рамоса и Феде Вальверде в своем Instagram.

Напомним, украинец перешел из луганской "Зари" в "Реал" в 2018 году. С тех пор он трижды отправлялся в аренду в "Реал Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес". Заметим, что выступая за последних, Лунин сыграл полный поединок против "Атлетико" в марте прошлого года. В том матче вратарь отразил пенальти. На данный момент Андрей не провел ни одной встречи за "сливочных".

Мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико" начнется в субботу, 12 декабря, в 22:00. Перед началом матча разрыв между лидером таблицы, "матрасниками", и подопечными Зидана составляет шесть очков.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
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