  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко не попал в заявку Ман Сити на дерби против МЮ
В тренде

Зинченко не попал в заявку Ман Сити на дерби против МЮ

Наши за границей
(1 голосов)

В последний раз Александр выходил против "Порту" 1-го декабря

Зинченко не попал в заявку Ман Сити на дерби против МЮ
Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Начало встречи - 19:30.

Защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" на этот поединок.

23-летний украинец последний раз выходил на поле в футболке "Ман Сити" 1-го декабря в поединке Лиги чемпионов против "Порту". После этого Зинченко оказался вне ростера команды Гвардиолы на матчи с "Фулхэмом" и "Марселем".

В текущем сезоне игрок национальной сборной Украины провел в составе "МС" всего лишь 5 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...