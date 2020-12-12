Зинченко не попал в заявку Ман Сити на дерби против МЮ
В последний раз Александр выходил против "Порту" 1-го декабря
В матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Начало встречи - 19:30.
Защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" на этот поединок.
23-летний украинец последний раз выходил на поле в футболке "Ман Сити" 1-го декабря в поединке Лиги чемпионов против "Порту". После этого Зинченко оказался вне ростера команды Гвардиолы на матчи с "Фулхэмом" и "Марселем".
В текущем сезоне игрок национальной сборной Украины провел в составе "МС" всего лишь 5 матчей.
Your City team to take on United! ????— Manchester City (@ManCity) December 12, 2020
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus
SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden
⚽️ @haysworldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6xsGOaHfcL
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