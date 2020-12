Зинченко не попал в заявку Ман Сити на дерби против МЮ

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Начало встречи - 19:30.

Защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" на этот поединок.

23-летний украинец последний раз выходил на поле в футболке "Ман Сити" 1-го декабря в поединке Лиги чемпионов против "Порту". После этого Зинченко оказался вне ростера команды Гвардиолы на матчи с "Фулхэмом" и "Марселем".

В текущем сезоне игрок национальной сборной Украины провел в составе "МС" всего лишь 5 матчей.

Your City team to take on United! ????



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6xsGOaHfcL