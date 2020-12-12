Петряк оформил дубль за Фехервар в чемпионате Венгрии

На данный момент проходит поединок между "МОЛ Ферхервар" и "Будафоком" в рамках 14-го тура чемпионата Венгрии.

В старте хозяев появился украинец Иван Петряк. Футболист оформил дубль в первом тайме, забив голы на 14-ой и 35-ой минутах.

К концу первого тайма счет во встрече 3:0. В онлайн-таблице "МОЛ Фехервар" занимает второе место, уступая первом "Ференцварошу" семь очков.

В этом сезоне Иван Петряк провел 17 матчей за свой клуб. На его счету шесть голов и две голевые передачи.

В "МОЛ Фехервар" игрок перешел из "Шахтера" в июне 2019-го года, перед тем сезон сыграв в составе врага нынешней команды - "Ференцвароше". Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает Петряка в 1,6 млн евро.