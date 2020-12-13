Когда поставили в центр нападения. Дубль Петряка в ворота Будафока
Украинец позволил "Ферехвару" разгромить соперника
Полузащитник "Фехервара" Иван Петряк принял активное участие во вчерашнем разгроме "Будафока" (4:1) в 14-м туре чемпионата Венгрии.
Украинец оформил дубль в первом тайме, забив второй и третий голы своей команды в поединке.
Всего на счету Петряка теперь 6 голов и 2 результативных паса в 13 матчах чемпионата.
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