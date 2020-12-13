Малиновский в первом матче после коронавируса забил со штрафного Фиорентине. ВИДЕО
Первый гол Руслана в текущем сезоне за "Аталанту"
В матче 11-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимает "Фиорентину" (3:0 - второй тайм).
Второй гол хозяев в этом поединке забил полузащитник Руслан Малиновский. Украинский хавбек прямым ударом со штрафного поразил ворота "фиалок" на 55-й минуте встречи.
Этот гол стал первым для 27-летнего Малиновского в футболке "Аталанты" в текущем сезоне. Руслан в нынешней кампании чемпионата Италии принял участие в 10 матчах и отдал две голевые передачи.
Видео гола Руслана
Ruslan Malinovskyi a balón parado es sinónimo de peligro. Ruslan Malinovskyi a esa altura es sinónimo de gol. Cómo la puso con la zurda en las redes, Dragowski fue espectador de lujo.pic.twitter.com/hOrMJCqMH9— Adrián Soria (@adrsoria) December 13, 2020
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