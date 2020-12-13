  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский в первом матче после коронавируса забил со штрафного Фиорентине. ВИДЕО
В тренде

Малиновский в первом матче после коронавируса забил со штрафного Фиорентине. ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Первый гол Руслана в текущем сезоне за "Аталанту"

Малиновский в первом матче после коронавируса забил со штрафного Фиорентине. ВИДЕО
Новина українською

В матче 11-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимает "Фиорентину" (3:0 - второй тайм).

Второй гол хозяев в этом поединке забил полузащитник Руслан Малиновский. Украинский хавбек прямым ударом со штрафного поразил ворота "фиалок" на 55-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для 27-летнего Малиновского в футболке "Аталанты" в текущем сезоне. Руслан в нынешней кампании чемпионата Италии принял участие в 10 матчах и отдал две голевые передачи.

Видео гола Руслана

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
13.12.2020 в 19:01
У Малиновского появился шанс стать стабильным игроком основы из за конфликта тренера с Гомесом и Иличичем. Малиновскому надо более стабильно играть и вернуться на уровень прошлого сезона, тогда можно намного чаще выходить в основе Аталанты
Ответить
0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
13.12.2020 в 17:57
Ай красава! Дуже важливий гол, насамперед для самого Руслана
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.12.2020 в 17:42
Ай, порадував!
Ответить
+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
13.12.2020 в 17:41
И "лежачий полицейский" не помог :) Браво, Руслан!
Ответить
+5
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...