Малиновский забил 10-й гол в составе Аталанты

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский отличился забитым голом в игре 11-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины". Этот мяч стал 10-м за "Аталанту" для футболиста. Девять голов на его счету в Серии А, один в Лиге Чемпионов.

От ноги игрока пострадали "Манчестер Сити", "Верона", "Болонья", "Ювентус", "Лечче", "Лацио", "Брешия", "Парма" и дважды "Фиорентина". Два мяча украинец забил прямым ударом со штрафного, однажды отличился с пенальти.

Всего в составе "Аталанты" Малиновский провел 54 игры и кроме 10-х голов отметился еще и девятью ассистами. Контракт футболиста с "бергамасками" рассчитан до июня 2024-го года. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 21 млн евро.

В матче с "Фиорентиной" украинец провел 74 минуты на поле, после чего был заменен на Луиса Муриеля. "Аталанта" в этом поединке победила со счетом 3:0 и поднялась на восьмое место в Серии А.